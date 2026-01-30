پنجاب حکومت نے سرکاری عمارتوں کی تزئین و آرائش پر خزانے کے منہ کھول دیے

پنجاب اسمبلی میں پیش ہوئی پوسٹ بجٹ رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا، 26 ارب روپے خرچ کردیے گئے

اسٹاف رپورٹر January 30, 2026
لاہور:

پنجاب حکومت نے سرکاری عمارتوں کی تزئین و آرائش پر خزانے کے منہ کھول دیے،  پنجاب اسمبلی میں پیش ہوئی پوسٹ بجٹ رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔

رپورٹ کے مطابق سرکاری عمارتوں کی تزئین و آرائش پر بجٹ 25-26 کی دوسری سہ ماہی تک مجموعی طور پر 26 ارب سے زائد خرچ کیا گیا۔

پہلی سہ ماہی میں 38 ارب روپے سے زائد جاری ہوئے جبکہ 13 ارب سے زائد خرچ ہوئے، دوسری سہ ماہی میں 20 ارب روپے سے زائد جاری ہوئے جبکہ 13 ارب سے زائد خرچ ہوئے۔

بجٹ 25-26 میں سرکاری عمارتوں کی تزئین و آرائش کے لئے 161 ارب روپے سے زائد رکھے گئے، دوسری سہ ماہی تک مجموعی طور پر محکمہ آب پاشی نے 7 ارب سے زائد خرچ کیے۔

دوسری سہ ماہی تک سڑکوں کی تزئین و آرائش پر 37 ارب روپے سے زائد خرچ کیے گئے۔
