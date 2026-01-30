بلوچستان میں موسم سرما کا شدید اسپیل آج رات سے داخل ہوگا

بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری متوقع ہے، محکمہ موسمیات

January 30, 2026
facebook whatsup

بلوچستان میں موسم سرما کا ایک نیا اور شدید اسپیل آج رات سے داخل ہو رہا ہے جس کے باعث صوبے کے شمالی اور مغربی اضلاع میں ہلکی سے تیز بارش اور پہاڑی علاقوں میں برفباری کا امکان ہے۔

پاکستان محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ یہ مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم 30 جنوری کی رات سے 3 فروری تک اثر انداز رہے گا جس دوران 31 جنوری تک بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری متوقع ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق ایک ہلکا مغربی ویو (shallow westerly wave) مغربی اور شمالی علاقوں میں داخل ہو رہا ہے جو گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر، خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان کو متاثر کرے گا۔

بلوچستان میں خاص طور پر چاغی، نوشکی، کوئٹہ، پشین، چمن، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، زیارت، ہرنائی، ژوب اور ملحقہ علاقوں میں ہلکی سے تیز بارش جبکہ پہاڑی اور بلند علاقوں میں برفباری ہو سکتی ہے، اس دوران ہواؤں کی رفتار میں اضافہ اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔

ممکنہ اثرات اور احتیاطی تدابیر محکمہ موسمیات اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) نے ممکنہ خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے شہریوں کو انتباہ کیا ہے کہ برفباری کی وجہ سے سڑکیں پھسلن بھری ہو جائیں گی جس سے حادثات کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بھی موجود ہے۔

حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریزکریں، اگر سفر ناگزیر ہو تو ڈرائیورز بارش اور برفباری کے دوران آہستہ رفتار سے گاڑی چلائیں اور احتیاط برتیں۔ سیاحتی مقامات جیسے زیارت، کوئٹہ اور دیگر پہاڑی علاقوں میں جانے والے سیاح خصوصی احتیاط کریں۔

حکام نے ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ڈپٹی کمشنرز کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ لائبہ خان کے برائیڈل شاور کی تصاویر وائرل

اداکارہ لائبہ خان کے برائیڈل شاور کی تصاویر وائرل

Jan 30, 2026 02:40 PM |
نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر خوفناک حادثہ، بھارتی اداکار گرفتار

نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر خوفناک حادثہ، بھارتی اداکار گرفتار

Jan 30, 2026 11:57 AM |
ٹرمپ کی ہر ممکن پروموشن کے باوجود اہلیہ میلانیا کی بائیوگرافی ریلیز سے پہلے ہی فلاپ

ٹرمپ کی ہر ممکن پروموشن کے باوجود اہلیہ میلانیا کی بائیوگرافی ریلیز سے پہلے ہی فلاپ

 Jan 30, 2026 12:28 AM |

متعلقہ

Express News

پہلاٹی20، آسٹریلیا نے شکست کے باوجود ایک اہم ریکارڈ بنالیا

Express News

انڈر 19 ورلڈکپ میں ٹیم نے ذاتی خرچ پر سفر کیا، بی سی بی کا آئی سی سی پر الزام

Express News

ہاکی ٹیم کے کھلاڑی کو یومیہ کتنے ڈالرز الاؤنس ملے گا؟ پی ایس بی کا اعلان

Express News

فیفا ورلڈکپ ٹرافی کا ایونٹ سے قبل پاکستان کا دورہ متوقع

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سے قبل امریکا کو بڑا دھچکا، اہم کھلاڑی پر پابندی عائد

Express News

کپتان کا ابھی نہیں سوچا، بابراعظم کو شامل کرنا چاہتے ہیں، اونر حیدرآباد فرنچائز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو