مہمند: گاڑی کھائی میں گرنے سے 6 افراد جاں بحق، ایک زخمی

تین افراد موقع پر جاں بحق ہوگئے اور تین افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئے

اسٹاف رپورٹر January 30, 2026
facebook whatsup
پشاور:

لوئر مہمند کی تحصیل امبار سے یکہ غنڈ جانے والی فیلڈر موٹر کار کڑپہ ڈھنڈ کے مقام پر گہری کھائی میں جا گری جس کے سبب چھ افراد جاں بحق اور ایک زخمی ہوگیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق جمعہ کے روز گاڑی مہمند پشاور شاہراہ پر کڑپہ ڈھنڈ کے مقام پر خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے گہری کھائی میں گری۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق تین افراد موقع پر جاں بحق ہوگئے، ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد تشویش ناک حالت میں مقامی اسپتال منتقل کیا جن میں سے تین افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئے۔

جاں بحق افراد کو ضروری کارروائی کے لیے ہیڈ کوارٹر اسپتال غلنئی منتقل کیا گیا۔ المناک حادثے میں جاں بحق افراد میں وزیر خان ولد کریم اللّٰہ، زردول ولد یار خان، ظاہر گل ولد مومین خان، میر عالم، غلام سعید ولد بخت محمد اور نور البشر ولد جان خان سکنہ کمانگرہ شامل ہیں۔

ایک زخمی گل بادشاہ ولد مہران گل سکنہ کمانگرہ اسپتال میں زیر علاج ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

خاقان شاہنواز اور سبینہ سید کے نکاح کی تصاویر سوشل میڈیا پر چھا گئیں

خاقان شاہنواز اور سبینہ سید کے نکاح کی تصاویر سوشل میڈیا پر چھا گئیں

 Jan 30, 2026 07:44 PM |
وائرل نازیبا ویڈیو: علینہ عامر کا معلومات فراہم کرنے پر نقد انعام کا اعلان

وائرل نازیبا ویڈیو: علینہ عامر کا معلومات فراہم کرنے پر نقد انعام کا اعلان

 Jan 30, 2026 08:25 PM |
اداکارہ لائبہ خان کے برائیڈل شاور کی تصاویر وائرل

اداکارہ لائبہ خان کے برائیڈل شاور کی تصاویر وائرل

Jan 30, 2026 02:40 PM |

متعلقہ

Express News

تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کے حوالے سے آگاہ کیا گیا تھا، وزیرمملکت

Express News

بھاٹی گیٹ واقعہ، وزیراطلاعات پنجاب نے متاثرہ خاندان سے معافی مانگ لی

Express News

پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان 14 سال بعد براہ راست فضائی رابطے بحال، ڈھاکا سے پرواز کراچی پہنچ گئی

Express News

لاہور واقعہ، غفلت برتنے پر برطرف افسران کو دوبارہ ملازمت نہیں ملنی چاہیے، وزیراعلیٰ پنجاب

Express News

کراچی میں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا، پولیس اہلکار سمیت 2 نوجوان جاں بحق

Express News

پاکستان سمیت کسی ملک سے اپنی حمایت میں جنگ میں کودنے کا مطالبہ نہیں کررہے، ایرانی سفیر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو