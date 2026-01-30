غزہ میں ایک اور صلاح الدین ایوبی؛ پاکستانی اے آئی سے بنی پہلی فلم کی نمائش

پاکستان کی اے آئی سے بنی پہلی فلم دی نیکسٹ صلاح الدین کا موضوع غزہ میں اسرائیل کی حالیہ بمباری اور نسل کشی ہے

اسٹاف رپورٹر January 30, 2026
facebook whatsup
پاکستان کی اے آئی سے بنی پہلی فلم دی نیکسٹ صلاح الدین کا موضوع غزہ ہے

گزشتہ ہفتے شاندار اور ہاؤس فل پریمیئر کے بعد پاکستان کی پہلی مکمل طور پر مصنوعی ذہانت سے تیار کی گئی فیچر فلم ’’دی نیکسٹ صلاح الدین‘‘ جمعے کو ملک بھر کے سینما گھروں میں ریلیز کردی گئی۔

یہ فلم استاد عاصم اسماعیل کے تصور پر مبنی ہے جب کہ اس کے تخلیق کار اور مصنف فرحان صدیقی ہیں۔

فلم اندسٹری میں انقلاب برپا کردینے والی جدید اے آئی فلم سازی سے ایک مؤثر، فکر انگیز اور مداحوں کو سحر میں مبتلا کردینے والے اسلام کی ایک نامور جری اور بہادر شخص کو پیش کیا گیا ہے۔

یہ مسلمانوں کی دلیرانہ تاریخ اور غزہ کے پائیدار اور لازوال جذبۂ مزاحمت سے متاثر ہو کر تیار کی گئی یہ کہانی ایک جرات مندانہ سوال اٹھاتی ہے کہ جب ناانصافی مسلسل قائم رہے، تو کیا تاریخ ایک اور صلاح الدین کو جنم دے سکتی ہے؟

فلم ایک ایسے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے جو جبر کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور بہادری، اتحاد اور اصولی قیادت کے ساتھ فتح حاصل کرتا ہے۔

یہ فلم کسی بھی قسم کے تصادم کو ہوا دیے بغیر امید، انصاف اور ایمان کا مضبوط اور مثبت پیغام پیش کرتی ہے۔

فلم کی نمایاں خصوصیات میں اس کی اے آئی سے تیاری، شاندار بصری مناظر، دل کو چھو لینے والی کہانی اور گہری جذباتی تاثیر شامل ہیں۔

پریمیئر کے بعد عوام کی جانب سے ملنے والی زبردست پذیرائی کے باعث ’’دی نیکسٹ صلاح الدین‘‘ پاکستان بھر کے ناظرین کے لیے ایک انقلابی سینما تجربہ ثابت ہونے جا رہی ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

خاقان شاہنواز اور سبینہ سید کے نکاح کی تصاویر سوشل میڈیا پر چھا گئیں

خاقان شاہنواز اور سبینہ سید کے نکاح کی تصاویر سوشل میڈیا پر چھا گئیں

 Jan 30, 2026 07:44 PM |
وائرل نازیبا ویڈیو: علینہ عامر کا معلومات فراہم کرنے پر نقد انعام کا اعلان

وائرل نازیبا ویڈیو: علینہ عامر کا معلومات فراہم کرنے پر نقد انعام کا اعلان

 Jan 30, 2026 08:25 PM |
اداکارہ لائبہ خان کے برائیڈل شاور کی تصاویر وائرل

اداکارہ لائبہ خان کے برائیڈل شاور کی تصاویر وائرل

Jan 30, 2026 02:40 PM |

متعلقہ

Express News

یورپی یونین نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرلیا

Express News

ایران میں آیت اللہ خامنہ ای کی جگہ کس کی حکومت ہوگی؟ امریکی وزیر خارجہ نے بتادیا

Express News

شتروگھن سنہا نے 16 ویں منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرلی

Express News

بھارت میں حاملہ خاتون کمانڈو کا بیدردی سے قتل؛ ہولناک جرم کی دردناک کہانی

Express News

چین کا برطانیہ کیلیے ویزا فری سروس کا اعلان؛ ملازمتوں کے دروازے کھول دیئے

Express News

نیدرلینڈ پولیس کا باحجاب مسلم خواتین پر دل دہلا دینے والا تشدد؛ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو