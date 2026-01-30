پاکستان میں ہیپاٹائٹس ڈیلٹا وائرس سنگین مسئلہ،مصطفی کمال

پاکستان میں ہیپاٹائٹس بی کے تقریباً 20 فیصدمریض ہیپاٹائٹس ڈیلٹاسے بھی متاثر ہوسکتے ہیں

رضیہ خان January 30, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

وزارتِ صحت اور ڈریپ کا ہیپاٹائٹس ڈیلٹا کیخلاف عالمی تعاون اور مقامی تیاری کی جانب اہم قدم،وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی زیرِ صدارت اعلیٰ سطح اجلاس ہوا جس میں چین کی معروف دواسازکمپنی کے نمائندگان نے شرکت کی۔

 اجلاس میں پاکستان میں تیزی سے پھیلتے ہوئے ہیپاٹائٹس ڈیلٹا وائرس سے نمٹنے کیلیے اقدامات کاجائزہ لیا گیا،چینی کمپنی نے ہیپاٹائٹس ڈیلٹا تھراپی (HH-003) کی پیش رفت سے آگاہ کیا،فیز ٹوکے بین الاقوامی کلینیکل ٹرائلز مکمل کرنیوالی دواکو امریکن فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے علاج کیلیے بریک تھرو تھراپی کادرجہ دیاہے ۔

وزیر صحت نے کہاکہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس ڈیلٹاسنگین طبی مسئلہ بنتاجارہاہے، ہیپاٹائٹس ڈیلٹا (HDV) جگر متاثرکرنیوالاخطرناک وائرس ہے جوصرف اس صورت میں بیماری پیداکرتاہے، جب اسکے ساتھ ہیپاٹائٹس بی وائرس بھی موجود ہو۔

مزید پڑھیں

Express News

یونیورسل ہیلتھ کوریج کے تحت اب شہری نجی اسپتالوں میں مفت علاج کروا سکتے ہیں، مصطفیٰ کمال

Express News

ہیلتھ کیئر کا معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا سنگین مسئلہ بن چکا ہے، مصطفیٰ کمال

ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں دس لاکھ سے زائدافراداس مرض سے متاثر ہیں،بروقت تشخیص اور علاج نہ ہونے کے سبب جگرکے کینسر کاسبب بن سکتاہے۔

مصطفیٰ کمال نے کہاکہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس بی کے تقریباً 20 فیصدمریض ہیپاٹائٹس ڈیلٹاسے بھی متاثر ہوسکتے ہیں،حکومتِ اس دواکی سستی اور پائیدار فراہمی کو یقینی بنانے کیلیے اقدامات کر رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جنوبی افریقا کا اسرائیلی سفارتکار کو 72 گھنٹے میں ملک سے نکل جانے کا حکم

جنوبی افریقا کا اسرائیلی سفارتکار کو 72 گھنٹے میں ملک سے نکل جانے کا حکم

 Jan 31, 2026 12:08 AM |
تعلیم کے عالمی دن پر شہزاد رائے کا نغمہ؛ عشرت فاطمہ کا دلچسپ تبصرہ وائرل

تعلیم کے عالمی دن پر شہزاد رائے کا نغمہ؛ عشرت فاطمہ کا دلچسپ تبصرہ وائرل

Jan 30, 2026 11:37 PM |
ریمبو مجھے اکشے کمار جیسے لگے تھے؛ صاحبہ نے محبت کی کہانی سنا دی

ریمبو مجھے اکشے کمار جیسے لگے تھے؛ صاحبہ نے محبت کی کہانی سنا دی

 Jan 30, 2026 11:05 PM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی قیادت کو بولڈ فیصلے کرنے ہوں گے، نہیں کرسکتے تو عہدہ چھوڑ دیں، علی محمد خان

Express News

محمود خان اچکزئی کا ملک بھر میں مشعل بردار جلوس نکالنے کا اعلان

Express News

سانحہ بھاٹی گیٹ؛ خاتون کے شوہر پر دوران حراست تشدد پر مزید دو ملزمان گرفتار

Express News

عوام ایس ایچ او کے نوکر نہیں، درخواست میں بخدمت نہیں لکھا جائے، سپریم کورٹ

Express News

امریکا کا 250 سالہ جشن آزادی، پاکستان کے مختلف شہروں میں پروگرامز کا انعقاد

Express News

اسلام آباد: ترجمان امریکی ایمبیسی نے رواں ہفتے منعقد ہونیوالے ایونٹس کے حوالے سے تفصیلات بتادیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو