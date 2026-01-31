کراچی؛ مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 5زخمیوں سمیت 8 ملزمان گرفتار، اسلحہ اور مسروقہ سامان برآمد

پولیس نے ملزمان کا سابقہ کریمنل ریکارڈ جمع کرنا شروع کردیا ہے

اسٹاف رپورٹر January 31, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

مختلف علاقوں میں پولیس اور مسلح ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلوں کے دوران پولیس نے زخمی سمیت 8 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

 تفصیلات کے مطابق ضلع غربی کے علاقے اور اورنگی ٹاؤن فتح کالونی میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا۔

ترجمان ضلع غربی پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت وارث ولد اقبال کے نام سے ہوئی، جبکہ اس کا ایک ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے پستول، کارتوس اور موبائل فون برآمد کرلیا۔

ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے کریم آباد میں واقعے اپووا کالج گراؤنڈ  میں ہونے والے مبینہ  پولیس مقابلے میں زخمی سمیت تین ڈاکو گرفتار کرلیے گئے۔ ترجمان ضلع پولیس کے مطابق زخمی ملزم کی شناخت احسن اکبر ولد محمد انور کے نام سے ہوئی، جبکہ دیگر گرفتار ملزمان محمد تنزیل ولد امیر الرحمن اور محمد احمد ولد عبد الکلام شامل ہیں۔ پولیس نے ملزمان سے دو پستول اور کارتوس برآمد کیے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی، شہر میں پولیس مقابلے، دو زخمی سمیت 4 ڈاکو گرفتار

ضلع غربی میں طوری بنگش کالونی میں بھی  پولیس مقابلے کے دوران زخمی سمیت  دو ڈاکو گرفتار کرلیے گئے۔ ترجمان ضلع غربی پولیس کے مطابق زخمی ملزم کی شناخت امتیاز عرف سجاد جبکہ دوسرے ملزم کی شناخت فرقان عرف شاہ نواز کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، کارتوس اور موٹر سائیکل تحویل میں لے لی۔

ادھر گارڈن چڑیا گھر کے قریب ٹینکر چوک  پر مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہوا، جس کی شناخت شاہزیب ولد سلمان کے نام سے کی گئی۔ پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے پستول، کارتوس اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔

علاوہ ازیں عزیز آباد میمن فاؤنڈیشن کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں بھی ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، جس کی شناخت عبدالرزاق کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمی ملزم کو اسپتال منتقل کردیا گیا جبکہ پولیس نے ملزمان کا سابقہ کریمنل ریکارڈ جمع کرنا شروع کردیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جنوبی افریقا کا اسرائیلی سفارتکار کو 72 گھنٹے میں ملک سے نکل جانے کا حکم

جنوبی افریقا کا اسرائیلی سفارتکار کو 72 گھنٹے میں ملک سے نکل جانے کا حکم

 Jan 31, 2026 12:08 AM |
تعلیم کے عالمی دن پر شہزاد رائے کا نغمہ؛ عشرت فاطمہ کا دلچسپ تبصرہ وائرل

تعلیم کے عالمی دن پر شہزاد رائے کا نغمہ؛ عشرت فاطمہ کا دلچسپ تبصرہ وائرل

Jan 30, 2026 11:37 PM |
ریمبو مجھے اکشے کمار جیسے لگے تھے؛ صاحبہ نے محبت کی کہانی سنا دی

ریمبو مجھے اکشے کمار جیسے لگے تھے؛ صاحبہ نے محبت کی کہانی سنا دی

 Jan 30, 2026 11:05 PM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی قیادت کو بولڈ فیصلے کرنے ہوں گے، نہیں کرسکتے تو عہدہ چھوڑ دیں، علی محمد خان

Express News

محمود خان اچکزئی کا ملک بھر میں مشعل بردار جلوس نکالنے کا اعلان

Express News

سانحہ بھاٹی گیٹ؛ خاتون کے شوہر پر دوران حراست تشدد پر مزید دو ملزمان گرفتار

Express News

عوام ایس ایچ او کے نوکر نہیں، درخواست میں بخدمت نہیں لکھا جائے، سپریم کورٹ

Express News

امریکا کا 250 سالہ جشن آزادی، پاکستان کے مختلف شہروں میں پروگرامز کا انعقاد

Express News

اسلام آباد: ترجمان امریکی ایمبیسی نے رواں ہفتے منعقد ہونیوالے ایونٹس کے حوالے سے تفصیلات بتادیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو