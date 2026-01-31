ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: آسٹریلوی اسکواڈ میں تبدیلیاں، انتہائی اہم کھلاڑی باہر

میتھیو رینشا نے حالیہ عرصے میں تمام فارمیٹس میں متاثر کن کارکردگی دکھائی ہے، چیف سلیکٹر

اسپورٹس ڈیسک January 31, 2026
آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کو آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سے قبل بڑا دھچکا لگا ہے۔

تفصیلات کے مطابق آسٹریلیا نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے لیے اپنے 15 رکنی اسکواڈ میں دو تبدیلیاں کرتے ہوئے حتمی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔

اسٹار فاسٹ بولر پیٹ کمنز انجری سے مکمل طور پر صحتیاب نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے انہیں ورلڈ کپ سے دستبردار ہونا پڑا۔

اس کے علاوہ اوپننگ بیٹر میتھیو شارٹ کو بھی ابتدائی اسکواڈ سے نکال دیا گیا ہے۔

ان کی جگہ بائیں ہاتھ کے فاسٹ بولر بین ڈوارشیئس اور بیٹر میتھیو رینشا کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔

چیف سلیکٹر کے مطابق بین ڈوارشیئس ایک مؤثر متبادل ہیں جو بائیں ہاتھ کی تیز گیند بازی، شاندار فیلڈنگ اور آخری اوورز میں بیٹنگ کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ بین ڈوارشیئس کی سوئنگ اور رفتار ایشیائی کنڈیشنز میں ٹیم کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔

میتھیو رینشا کے بارے میں سلیکٹر کا کہنا تھا کہ انہوں نے حالیہ عرصے میں تمام فارمیٹس میں متاثر کن کارکردگی دکھائی ہے۔

سری لنکا میں متوقع اسپن کنڈیشنز کو مدنظر رکھتے ہوئے رینشا مڈل آرڈر میں اضافی استحکام فراہم کریں گے۔

 
