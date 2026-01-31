امریکا کی آبنائے ہرمز میں جنگی مشقیں؛ ایران کے بندرگاہی شہر میں خوفناک دھماکا؛ ہلاکتیں

ایران کا پورٹ سٹی بندر عباس آبنائے ہرمز کے نزدیک واقع ہے جہاں امریکا نے فضائی مشقیں شروع کی ہیں

ویب ڈیسک January 31, 2026
ایران کا بندرگاہی شہر آبنائے ہرمز کے نزدیک واقع ہے جہاں امریکی فضائیہ جنگی مشق کر رہی ہے

ایران کی سب سے اہم اور عالمی شہرت یافتہ بندرگاہی شہر بندر عباس میں ہوا جو آبنائے ہرمز کے قریب واقع ہے جہاں امریکا نے بڑا جنگی بیڑہ بھیجا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ خوفناک دھماکا بندرعباس کی 8 منزلہ عمارت میں ہوا اس کے کم از کم دو فلور مکمل طور پر تباہ ہوگئے۔

دھماکے میں متعدد گاڑیاں اور دکانیں تباہ ہوگئیں۔ تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ البتہ ایمبولینسوں کو جاتے دیکھا گیا ہے۔

ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے کی اصل وجہ کا ابھی تک تعین نہیں کیا جاسکا ہے تاہم حکام تفتیش کر رہے ہیں۔

ریسکیو اور فائر فائٹرز نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے تاہم کوئی واضح تعداد یا اموات کی تصدیق نہیں ہوئی۔

تاہم مقامی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5 ہے جب کہ 14 افراد زخمی ہیں جن میں سے 3 کی حالت نازک ہے۔

البتہ نیم سرکاری خبر رساں اداروں کے مطابق سوشل میڈیا پر گردش کرنیوالی خبروں کو مسترد کردیا کہ دھماکا پاسداران انقلاب کے کمانڈر کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا۔

یاد رہے کہ بندر عباس آبنائے ہرمز کے قریب ایران کا ایک اہم تجارتی اور اسٹریٹیجک شہر ہے جہاں 26 اپریل 2025 کو ہونے والے دھماکے میں 60 کے قریب افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔

 

 
