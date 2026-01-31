لیجنڈری اداکار انوپم کھیر کی سہیل احمد کے ڈائیلاگ پر شاندار اداکاری؛ ویڈیو وائرل

ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی

بھارتی اداکار انوپم کھیر بھی سہیل احمد کے مداح نکلے

بھارت کے لیجنڈری اداکار انوپم کھیر پاکستان کے معروف اداکار سہیل احمد کے مداح نکلے جس کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔

سہیل احمد پاکستان کے اُن مشہور کامیڈین میں سے ایک ہیں جن کے نبھائے ہوئے کردار لازوال اور ادا کیے گئے ڈائیلاگ امر ہوگئے۔

وہ سیاست اور کرنٹ افیئر کے ایک ٹاک شو میں عزیزی کے کردار ادا کرتے ہیں۔ جس میں اپنے برمحل جملوں اور مزاحیہ اداکاری سے خشک موضوعات کو بھی مزاح کی چاشنی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

یوں تو ان کے مداح دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ پڑوسی ملک بھارت کے بھی معروف اداکار سہیل احمد کے مداح ہیں۔

حال ہی میں بالی وڈ کے معروف اداکار انوپم کھیر نے سہیل احمد کے مشہور ہونے والے ایک ڈائیلاگ پر ڈبس میش کیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سہیل احمد کے مزاحیہ ڈائیلاگ اصل میں پاکستان کے ایک شو سے لیے گئے ہیں جس میں ان کے منفرد انداز نے لاکھوں لوگوں کو قہقہوں پر مجبور کردیا تھا۔

بھارتی اداکار انوپم کھیر نے سہیل احمد کے ا ہی ڈائیلاگز کو مزاحیہ انداز میں نہ صرف دوبارہ ادا کیا بلکہ اپنی منفرد اداکاری سے چار چاند لگائے۔

انوپم کھیر نے سہیل احمد کے ڈائیلاگ پر اپنے چہرے کے تاثرات، ٹائمنگ اور ردعمل کے ساتھ ایک مختصر لیکن زبردست مزاحیہ ویڈیو شیئر کی۔

جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا صارفین میں مقبول ہوگئی اور اس سے ثابت ہوگیا کہ فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔

 
