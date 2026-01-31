پیپلزپارٹی کی صوبائی حکومت 3 ہزار 326 ارب روپے ہڑپ کر گئی، حافظ نعیم الرحمان

اتوار کو شاہراہ فیصل پر 'جینے دو کراچی کو' مارچ ہوگا، جس میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کروں گا، امیر جماعت اسلامی

عامر خان January 31, 2026
facebook whatsup
فوٹو: ایکسپریس
کراچی:

جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے سانحہ گل پلازہ پر وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور میئر کراچی مرتضیٰ وہاب سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان پیپلزپارٹی (پی پی پی) کی صوبائی حکومت 3 ہزار 326 ارب روپے ہڑپ کرگئی ہے۔

امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے جینے دو کراچی مارچ کے حوالے سے نمائش چورنگی پر استقبالیہ کیمپ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ گل پلازہ، حکومتی نااہلی و مجرمانہ غفلت ہے، کراچی کے عوام کے مسائل پر جماعت اسلامی کے تحت اتوار کو شاہراہ فیصل پر جینے دو کراچی مارچ ہوگا۔

ان کا کہنا تھا کہ پیپلزپارٹی کی صوبائی حکومت 17 سال سے قابض ہے، 17 سال میں کراچی میں کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں دیا۔

انہوں نے کہا کہ 3 ہزار 326 ارب روپے پیپلزپارٹی کی صوبائی حکومت ہڑپ کر گئی،کراچی کے بچے کبھی گٹر میں، کبھی ٹرالر کی زد میں آجاتے ہیں اور کبھی آگ لگ جائے تو کوئی بچانے نہیں آتا۔

حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے گل پلازہ کے دکان دار آگ میں جھلس گئے،کراچی ٹیکس دیتا ہے تو پورا ملک چلتا ہے،کراچی کے بجٹ کو کرپشن اور نااہلی کی نذر کردیا ہے، پیپلزپارٹی کو ہمیشہ ایم کیو ایم کی طرح پارٹیوں کا تعاون رہتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم اور پیپلزپارٹی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے فرینڈلی اپوزیشن کرتی رہتی ہیں، اختیارات عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے، اہل کراچی کو اب گھروں سے نکلنا ہوگا اور گلی گلی میں قبضہ سسٹم کے خلاف آواز اٹھنا شروع ہوگئی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ ایک زبردست مزاحمت اور جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ اسی طرح شہریوں کو مارتے رہیں گے، حکمران ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے ہماری ہی جانوں کو قربان کرتے رہیں گے۔

امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ کراچی کے شہری چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے وابستہ ہوں وہ مارچ میں ظالمانہ نظام کے خلاف بھرپور شرکت کریں۔

انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور قابض میئر مرتضیٰ وہاب سانحہ گل پلازہ کے بعد استعفیٰ دیں۔

حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اتوار کو شاہراہ فیصل پر عظیم الشان و تاریخی جینے دو کراچی کو مارچ ہوگا، عوام لاکھوں کی تعداد میں شریک ہوں گے اور اس مارچ میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کروں گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

لیجنڈری اداکار انوپم کھیر کی سہیل احمد کے ڈائیلاگ پر شاندار اداکاری؛ ویڈیو وائرل

لیجنڈری اداکار انوپم کھیر کی سہیل احمد کے ڈائیلاگ پر شاندار اداکاری؛ ویڈیو وائرل

Jan 31, 2026 09:59 PM |
وفات کے بعد ریلیز ہونے والا گانا ریکارڈ کرلیا، جیکی چین کا حیران کن انکشاف

وفات کے بعد ریلیز ہونے والا گانا ریکارڈ کرلیا، جیکی چین کا حیران کن انکشاف

 Jan 31, 2026 06:43 PM |
جنت مرزا کی بہن کا ’’سادگی‘‘ سے صرف 30 لاکھ روپے میں شادی کا اعلان

جنت مرزا کی بہن کا ’’سادگی‘‘ سے صرف 30 لاکھ روپے میں شادی کا اعلان

 Jan 31, 2026 05:34 PM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی قیادت کو بولڈ فیصلے کرنے ہوں گے، نہیں کرسکتے تو عہدہ چھوڑ دیں، علی محمد خان

Express News

محمود خان اچکزئی کا ملک بھر میں مشعل بردار جلوس نکالنے کا اعلان

Express News

سانحہ بھاٹی گیٹ؛ خاتون کے شوہر پر دوران حراست تشدد پر مزید دو ملزمان گرفتار

Express News

عوام ایس ایچ او کے نوکر نہیں، درخواست میں بخدمت نہیں لکھا جائے، سپریم کورٹ

Express News

امریکا کا 250 سالہ جشن آزادی، پاکستان کے مختلف شہروں میں پروگرامز کا انعقاد

Express News

اسلام آباد: ترجمان امریکی ایمبیسی نے رواں ہفتے منعقد ہونیوالے ایونٹس کے حوالے سے تفصیلات بتادیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو