ممتا کا پیاسا بچّہ اپنی ماں کی قبر پر لپٹ کر سو گیا؛ دلخراش تصویر وائرل

معصوم بچے نے ماں کی قبر کو آغوش سمجھ کر گہری نیند سو گیا

ویب ڈیسک January 31, 2026
facebook whatsup
کینیا میں کمسن بچے کی ماں کی قبر سے لپٹ کر سونے کی تصویر وائرل

کینیا میں ایک واقعے نے پوری دنیا کو سوگورا کر کے رکھ دیا جس سے دنیا کی بے ثباتی اور اپنوں کے بچھڑ جانے کا دکھ اجاگر ہوتا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ایک کمسن بچّہ اپنی ماں کی گود کi تلاش میں ان کی قبر تک جا پہنچتا ہے۔

والدہ کی قبر پر وہ اس لیٹ جاتا ہے جیسے اپنی ماں کی آغوش میں آگیا ہو اور پھر چند ہی لمحوں میں وہ گہری نیند میں چلا جاتا ہے۔

شاید اسے ماں کی سنائی ہوئی لوریاں بھی یاد آرہی ہوں۔ کچھ تو تھا جو بیقرار بچے کو سکون دے گا اور وہ اطمینان سے سو گیا۔

سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے معلوم چلتا ہے کہ یہ تصویر کینیا کے ایک دور دراز گاؤں کے ایک قبرستان کی ہے اور کسی شخص نے وائرل کی ہے۔

تاہم اس بچے اور اس کی والدہ سے متعلق معلومات دستیاب نہیں۔ یہ تصویر ہی ساری کہانی بیان کردینے کے لیے کافی ہے جو حساس بھی ہے اور درد ناک بھی۔

یہ تصویر یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ اپنے والدین سے پیار کریں اور ان کی خوب خدمت کریں، اس سے قبل کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ جائیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عالمی شہرت یافتہ کامیڈی اداکارہ 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں

عالمی شہرت یافتہ کامیڈی اداکارہ 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں

 Jan 31, 2026 11:57 PM |
چوری کا مال؟ہالی ووڈ اداکارہ ملکہ نورجہاں کا قیمتی ہار پہن کر تقریب میں شریک

چوری کا مال؟ہالی ووڈ اداکارہ ملکہ نورجہاں کا قیمتی ہار پہن کر تقریب میں شریک

 Jan 31, 2026 11:15 PM |
لیجنڈری اداکار انوپم کھیر کی سہیل احمد کے ڈائیلاگ پر شاندار اداکاری؛ ویڈیو وائرل

لیجنڈری اداکار انوپم کھیر کی سہیل احمد کے ڈائیلاگ پر شاندار اداکاری؛ ویڈیو وائرل

Jan 31, 2026 10:08 PM |

متعلقہ

Express News

ممتا کا پیاسا بچّہ اپنی ماں کی قبر پر لپٹ کر سو گیا؛ دلخراش تصویر وائرل

Express News

امریکا اور اسرائیل کی حملے کی دھمکی؛ ایران کے روحانی پیشوا کئی ہفتوں بعد منظرعام پر

Express News

بندرعباس کے بعد ایران میں ایک اور خوفناک دھماکا؛ 4 ہلاکتیں اور 14 زخمی

Express News

ایران میں یکے بعد دیگرے 2 خوفناک دھماکوں میں ہلاکتیں؛ اسرائیل کا بیان سامنے آگیا

Express News

بدنام زمانہ جنسی اسکینڈل؛ میئر ظہران ممدانی کی بھارتی والدہ کا نام بھی شامل

Express News

امریکا کی آبنائے ہرمز میں جنگی مشقیں؛ ایران کے بندرگاہی شہر میں خوفناک دھماکا؛ ہلاکتیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو