نیشنل سائبرکرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) کوئٹہ نے کارروائی کے دوران 15 لاکھ روپے کی "سیکسٹورشن" میں ملوث افغان شہری کو گرفتار کرلیا۔
ترجمان این سی سی آئی اے کے مطابق کوئٹہ میں نازیبا تصاویر کے ذریعے بلیک میل کرنے والے خطرناک گروہ کو بے نقاب کردیا گیا اور ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا جو ڈیجیٹل ٹریل سے بچنے کے لیے "ڈیڈ ڈراپس" کے ذریعے رقم وصول کرتا تھا۔
ترجمان نے بتایا کہ ملزم فیس بک کے ذریعے شہریوں کو نجی تصاویر لیک کرنے کی دھمکیاں دے کر تاوان وصول کرتا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ مقامی ریکارڈ نہ ہونے پرمیٹا اور اے آئی کے ڈیٹا سے ملزم کا سراغ لگایا گیا اور خصوصی ٹیم نے چھاپہ مار کر ملزم کو آلات سمیت کوئٹہ سے گرفتار کیا۔
ترجمان نے بتایا کہ ملزم کے قبضے سے ملنے والے موبائل اور ہارڈویئر میں سینکڑوں حساس تصاویر کی موجودگی کی تصدیق ہوگئی۔
ان کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزم کو مزید تفتیش اور فارنزک تجزیے کے لیے ڈیجیٹل لیب منتقل کر دیا گیا۔