مجموعی عوامی قرضے کے حوالے سے ڈیٹ پالیسی اسٹیٹمنٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی

قرضوں کی وجہ سے سالانہ بجٹ کا نصف حصہ قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہو رہا ہے، رپورٹ

شہباز رانا January 31, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

پاکستان کا مجموعی عوامی قرضہ گزشتہ مالی سال کے دوران پارلیمان کی جانب سے مقررکردہ قانونی حد سے تقریباً 17 کھرب روپے تجاوز کر گیا، تاہم حکومت نے دعویٰ کیا کہ گھریلوقرضوں کی مدت میں توسیع کرکے ری فنانسنگ کے خطرات کو کم کردیا گیا۔

ڈیٹ پالیسی اسٹیٹمنٹ 2026 کے مطابق عوامی قرضہ مجموعی قومی پیداوار کے 70.7 فیصد تک پہنچ چکا ہے،جبکہ فِسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ (FRDLA) کے تحت مقررہ حد 56 فیصد ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ مالی سال 2024-25 کے دوران قرضہ قانونی حد سے 16.8کھرب روپے یا جی ڈی پی کے 14.7 فیصد زائد رہا۔

رپورٹ کے مطابق بلند اورغیر پائیدارقرضوں کی وجہ سے سالانہ بجٹ کا تقریباً نصف حصہ قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہو رہا ہے، جس کے باعث عوام پر اضافی ٹیکس بوجھ بڑھتا جا رہا ہے،ج بکہ فیڈرل بورڈآف ریونیو بھی نظرثانی شدہ ٹیکس اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔

مزید پڑھیں

Express News

حکومت نے 5 ماہ میں کتنے ارب ڈالر کا بیرونی قرضہ لیا، تفصیلات سامنے آ گئیں

Express News

ہر سال 7 ہزار ارب روپے کا قرضہ، پیپلز پارٹی نے وفاق سے بڑا مطالبہ کر دیا

جولائی تاجنوری کے دوران ایف بی آر نے 7.174 کھرب روپے وصول کیے، جو ہدف سے 347 ارب روپے کم ہیں۔ محصولات میں سالانہ بنیادوں پر محض 10.5 فیصد اضافہ ہواہے۔

وزارتِ خزانہ نے پارلیمان کو آگاہ کیا کہ مالی سال 2025 کے دوران قرضہ بمقابلہ جی ڈی پی شرح میں اضافہ ہوا، تاہم حکومت درمیانی مدت میں قرضوں کو پائیدارسطح پر لانے کیلیے مالیاتی استحکام اور بنیادی سرپلس حاصل کرنے کی پالیسی پر عمل کریگی۔

فِسکل پالیسی اسٹیٹمنٹ 2026 کے مطابق وفاقی مالیاتی خسارہ بھی پارلیمان کی مقررحدسے جی ڈی پی کے 2.7 فیصد زیادہ رہا۔

وزارتِ خزانہ کے مطابق نئی قرضہ مینجمنٹ حکمتِ عملی کے تحت درمیانی اور طویل المدتی بانڈز، زیروکوپن بانڈز اور سکوک کے اجرا میں اضافہ کیا گیا،جبکہ قلیل مدتی ٹریژری بلز کا حصہ جون 2024 کے 24 فیصد کم ہو کر جون 2025 میں 16.6 فیصد رہ گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلمان خان کی مشہور فلم ‘تیرے نام’ کی دوبارہ ریلیز کی تاریخ سامنے آگئی

سلمان خان کی مشہور فلم ‘تیرے نام’ کی دوبارہ ریلیز کی تاریخ سامنے آگئی

 Feb 01, 2026 01:29 AM |
عالمی شہرت یافتہ کامیڈی اداکارہ 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں

عالمی شہرت یافتہ کامیڈی اداکارہ 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں

 Jan 31, 2026 11:57 PM |
چوری کا مال؟ہالی ووڈ اداکارہ ملکہ نورجہاں کا قیمتی ہار پہن کر تقریب میں شریک

چوری کا مال؟ہالی ووڈ اداکارہ ملکہ نورجہاں کا قیمتی ہار پہن کر تقریب میں شریک

 Jan 31, 2026 11:15 PM |

متعلقہ

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، نوٹیفکیشن جاری

Express News

مہنگائی کے ستائے عوام کیلیے بری خبر، ایل پی جی گیس مہنگی کر دی گئی

Express News

2 سال میں سونے کی قیمتیں دُگنی سے بھی زیادہ کیسے ہوئیں؟

Express News

سونے کی قیمتوں میں آج بھی بہت بڑی کمی، عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سستا ہوگیا

Express News

ٹیکس ہدف میں 374 ارب روپے کی کمی، بینکوں کو ہفتہ کے روز بھی کھلا رکھنے کی ہدایت

Express News

حکومت نے پی آئی اے کے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ کی نجکاری ترجیح قرار دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو