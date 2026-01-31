پہلے 7 ماہ ایف بی آر کا عبوری ریونیو شارٹ فال 344 ارب ہو گیا

اسلام آباد:
رواں مالی سال کے پہلے7 ماہ کے دوران ایف بی آر کا عبوری ریونیو شارٹ فال مجموعی طور پر344 ارب روپے، جنوری میں 16 ارب روپے کے ریونیو شارٹ فال کا سامنا رہا۔
ایف بی آر ذرائع کے مطابق پہلے سات ماہ کے دوران 7177 ارب روپے کی مجموعی وصولیاں ہوئیں، جو7521 ارب روپے کے مقررہ ہدف سے344 ارب روپے کم ہے، جنوری میں1031ارب روپے کے مقررہ ہدف کے مقابلہ میں1015ارب روپے کی عبوری وصولیاں ہوئیں، انکم ٹیکس کی مد میں وصولیاں ہدف سے زائد رہیں۔
اعدادوشمار کے مطابق جنوری میں انکم ٹیکس کی مد میں 481 ارب روپے وصول ہوئے جو452 ارب روپے کے ہدف سے 29 ارب زائد، سیلز ٹیکس کی مد میں 360 ارب روپے ملے جو387ارب روپے کے ہدف سے27 ارب روپے کم، کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں109ارب روپے موصول ہوئے جو 126ارب روپے کے ہدف سے17ارب روپے کم، فیڈرل ایکسائزڈیوٹی کی مد میں65 ارب روپے ملے جو65 ارب روپے کے مقررہ ہدف کے برابر ہیں۔
حکام نے کہا کہ چند روز میں وصولیوں کے حتمی اعدادوشمار ملنے سے محصولات میں مزید اضافہ متوقع ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیکس دہندگان کو جنوری میں47 ارب جبکہ سات ماہ کے دوران340 ارب روپے کے ریفنڈز جاری ہوئے، گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں 314 ارب روپے کے ریفنڈز جاری ہوئے تھے۔
حکام نے کہا کہ آئی ایم ایف کیساتھ مارچ 2026 تک 9917 ارب ریونیو جمع کرنے کا بنچ مارک طے ہے، اس لئے اگلے دوماہ میں مزید2765 ارب روپے سے زائد جمع کرنا ہونگے۔