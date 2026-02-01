کراچی، اورنگی ٹاؤن میں مسلح ڈاکوؤں کے خلاف پولیس مقابلہ، 2 گرفتار، ایک فرار

ملزمان کے قبضے سے دو پسٹلز بمعہ ایمونیشن، چلیدہ خولز، چھ موبائل فونز اور نقد رقم برآمد کی گئی

محمد شاہ میر خان February 01, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

اورنگی ٹاؤن کے سیکٹر 9E میں پولیس نے مسلح ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے دوطرفہ فائرنگ کے بعد دو ملزمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ ایک ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔

ایس ایس پی طارق الٰہی مستوئی نے واقعے کی تصدیق کی ہے۔

گرفتار ملزمان کی شناخت تنویَر علی ولد ایوب علی اور محمد نعمان ولد محمد محفوظ کے ناموں سے ہوئی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی؛ مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 5زخمیوں سمیت 8 ملزمان گرفتار، اسلحہ اور مسروقہ سامان برآمد

پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے دو پسٹلز بمعہ ایمونیشن، چلیدہ خولز، چھ موبائل فونز اور نقد رقم برآمد کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں، ملزمان کے زیرِ استعمال موٹرسائیکل بھی پولیس نے قبضے میں لے لی۔

زخمی ملزم کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ گرفتار ساتھی ملزم کو تھانے منتقل کیا جا رہا ہے۔

پولیس ضابطے کی کارروائی کر رہی ہے اور ملزمان کا سابقہ کرمنل ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلمان خان کی مشہور فلم ‘تیرے نام’ کی دوبارہ ریلیز کی تاریخ سامنے آگئی

سلمان خان کی مشہور فلم ‘تیرے نام’ کی دوبارہ ریلیز کی تاریخ سامنے آگئی

 Feb 01, 2026 01:29 AM |
عالمی شہرت یافتہ کامیڈی اداکارہ 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں

عالمی شہرت یافتہ کامیڈی اداکارہ 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں

 Jan 31, 2026 11:57 PM |
چوری کا مال؟ہالی ووڈ اداکارہ ملکہ نورجہاں کا قیمتی ہار پہن کر تقریب میں شریک

چوری کا مال؟ہالی ووڈ اداکارہ ملکہ نورجہاں کا قیمتی ہار پہن کر تقریب میں شریک

 Jan 31, 2026 11:15 PM |

متعلقہ

Express News

کوئٹہ؛ نازیبا تصاویر کے ذریعے بلیک میل کرنے والے خطرناک گروہ بے نقاب، ملزم گرفتار

Express News

لاہور: شیراکوٹ میں 2 کروڑ سے زائد کی ڈکیتی، مزاحمت پر ایک شخص زخمی

Express News

کراچی؛ موٹرسائیکل سوار ڈاکو الیکٹرونکس شاپ کے ملازمین سے 80 لاکھ روپے چھین کر فرار

Express News

کراچی، ہیوی ٹریفک نے ایک اور خاندان اجاڑ دیا، موٹر سائیکل سوار مرد، خاتون اور بچہ جاں بحق

Express News

کراچی، شہر میں پولیس مقابلے، دو زخمی سمیت 4 ڈاکو گرفتار

Express News

کراچی، ڈاکوؤں کی فائرنگ کے دو واقعات میں دو افراد زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو