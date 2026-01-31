وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سے ملاقات کی طے

وزیراعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا کو ملاقات کے لیے مدعو کیا تھا، ذرائع

اسامہ اقبال January 31, 2026
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

وزیراعظم شہباز شریف نے خیبرپختونخوا کے وزیراعلیٰ محمد سہیل آفریدی کو ملاقات کی دعوت دےدی اور ذرائع نے بتایا کہ ملاقات پیر کو ہوگی۔

ایکسپریس نیوز کو ذرائع نے بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے درمیان ملاقات کل ہوگی۔

ذرائع نے بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا کو ملاقات کے لیے مدعو کیا تھا، ملاقات میں خیبرپختونخوا کی سیکیورٹی کی صورت حال پر تبادلہ خیال ہوگا۔

ذرائع نے بتایا کہ وزیراعلی خیبر پختونخوا دہشت گردی سے متعلق تحفظات پر وزیراعظم کو آگاہ کریں گے، ملاقات میں وفاق کے ذمے واجبات کی ادائیگی سے متعلق بھی بات چیت ہوگی۔

ذرائع کے مطابق ملاقات میں 8 فروری کے ممکنہ احتجاج پر بھی بات چیت کا امکان ہے اور  وادی تیراہ کے موجودہ حالات پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔
