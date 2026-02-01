آئی ایم ایف پروگرام سے معاشی استحکام ناممکن، ترقی مشکل

سخت آئی ایم ایف پالیسیاں ترقی مخالف، معاشی مشکلات میں اضافہ ہوگا

رضوان راؤجی February 01, 2026
BRUSSELS:

پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے 7 ارب ڈالرز کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی (EFF) پروگرام کے نصف مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، تاہم یہ پروگرام ملک بھر میں سیاسی، معاشی اور میڈیا حلقوں میں شدید بے چینی کاباعث بن رہا ہے۔

سابق و موجودہ وزرا اور ماہرین معاشیات کھل کر آئی ایم ایف کی سخت پالیسیوں کو ترقی مخالف قرار دے رہے ہیں، جن کے باعث معاشی مشکلات اور سماجی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔

سپلائی سائیڈ ماہرین کے مطابق آئی ایم ایف پروگرام ٹیکسوں میں اضافے، بلند شرح سود، کرنسی کی قدر میں کمی اور سخت مالیاتی اہداف پر مبنی ہوتا ہے، جو معیشت کوسست روی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔

Express News

وفاق سے کم فنڈز کے باعث آئی ایم ایف کیش سرپلس کا ہدف پورا نہ ہونے کا خطرہ

Express News

آئی ایم ایف، بجلی سبسڈی میں 143 ارب روپے کی کٹوتی

ان کا کہنا ہے کہ پائیدار ترقی کے لیے کم ٹیکس، وسیع ٹیکس نیٹ، سرکاری اخراجات میں کمی، مستحکم کرنسی، ضوابط میں نرمی، آزاد تجارت اورسرکاری اداروں کی نجکاری ناگزیر ہے۔

حکومت کی جانب سے ٹیکس اورشرح سودمیں کمی پر مبنی مجوزہ ترقیاتی منصوبہ امید تو دلاتا ہے، تاہم اصل سوال یہ ہے کہ کیاآئی ایم ایف اس پر لچک دکھائے گا یا پاکستان 2027 تک سست رفتار معیشت اور مشکلات کے ساتھ پروگرام جاری رکھنے پر مجبوررہے گا۔
