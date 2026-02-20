فرانس کے فوجیوں سے کھیل ہی کھیل میں گولی چل گئی؛ ایک اہلکار ہلاک

4 اہلکار ایک مقبول فوجی کھیل رہے تھے جس میں ایک اہلکار کو غیر مسلح کیا جاتا ہے

ویب ڈیسک February 20, 2026
فرانسیسی فوجی نے کھیل ہی کھیل میں اپنے ساتھی اہلکار کو گولی مار دی

فرانس میں فوجی اہلکار ایک ایسا کھیل وقت گزارنے کے لیے کھیل رہے تھے جس کے بارے میں انھیں زرا اندازہ نہ تھا کہ یہ جان لیوا بھی ثابت ہوسکتا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ واقعہ پیرس کے مغرب میں واقع فوجی تربیت گاہ میں پیش آیا جہاں 4 فوجی اہلکار فارغ وقت میں ایک گیم کھیلنے لگے۔

یہ ایک فوجی کھیل تھا جس میں ساتھی اہلکار کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور عام طور پر یہ کھیل بغیر لوڈڈ ہتھیار کے کھیلا جاتا ہے لیکن ایک پستول میں گولی رہ گئی تھی۔

یہ اہلکار مبینہ طور پر شراب کے نشے میں بھی تھے اور اسی دوران کھیل ہی کھیل میں ایک اہلکار نے اپنی پستول خالی سمجھ کر چلائی تو گولی دوسرے کے سر پر جا لگی۔

سر پر گولی لگنے سے فرانسیسی فوجی 20 سالہ الیگزینڈر لینکبین شدید زخمی ہوگیا جنھیں اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہوسکے۔

پیرس کے فوجی گورنرنے واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فوجی خاندان کو مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا۔

فرانسیسی میڈیا کے مطابق واقعے کے بعد تین دیگر فوجیوں کو پیرس کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ایک فوجی پر ہتھیار کے ذریعے شدید جسمانی نقصان اور شراب نوشی کے ذریعے احکامات کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا۔

دیگر دو فوجیوں پر غیر ارادی جسمانی نقصان، حفاظتی قوانین کی جان بوجھ کر خلاف ورزی، اور جرم کی جگہ تبدیل کرنے کے ذریعے انصاف کے عمل میں رکاوٹ کے الزامات عائد کیے گئے۔

 
