کراچی:
ٹیپو سلطان کے علاقے بلوچ پاڑہ کے قریب گھر میں فائرنگ کے واقعے میں ایک بھائی جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہوگیا، بلدیہ میں گھر کے اندر فائرنگ سے بھی ایک شخص زخمی ہوگیا۔
تفصیلات کے مطابق بلوچ کالونی سٹی اسکول کے قریب گھر کے اندر فائرنگ سے ایک بھائی جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہوگیا ، مقتول کی لاش اور زخمی کو جناح اسپتال لیجایا گیا۔
چھیپا حکام کے مطابق مقتول کی شناخت 45 بہاؤ الدین کے نام سے کی گئی جبکہ زخمی بھائی 43 سالہ محی الدین کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔
ایس ایچ او ٹیپو سلطان اظہر خان نے بتایا کہ فائرنگ کا واقعہ گھر میں بھائیوں کے درمیان جھگڑے کے نتیجے میں پیش آیا ہے جس میں جلال الدین نامی بھائی نے فائرنگ کی تھی جو موقع سے فرار ہوگیا تاہم پولیس واقعے کی مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔
دریں اثنا بلدیہ حب ریور روڈ روٹ اے 25 اسٹاپ کے قریب گھر میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوگیا جسے ایدھی کے رضا کاروں نے طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کیا۔
ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ مضروب کی شناخت 26 سالہ بلال ولد علی شیر کے نام سے کی گئی جبکہ واقعہ گھر میں اسلحہ صاف کرتے ہوئے اتفاقیہ گولی چلنے کا بتایا جا رہا ہے جس کی پولیس مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔