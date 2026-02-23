پی ایس ایل کی نئی فرنچائز راولپنڈی نے ٹیم کے آفیشل نام کا اعلان کردیا

فرنچائز نے جلد ہی ٹیم کا لوگو متعارف کرانے کا اعلان بھی کیا ہے

February 23, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں شامل ہونے والی نئی فرنچائز  راولپنڈی نے اپنی ٹیم کے نام کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ولی ٹیک نے پی ایس ایل کی سابقہ فرنچائز ملتان سلطانز کو 2 ارب 45 کروڑ روپے خرید کر ابتدائی طور پر اس کا نام تبدیل کرکے راولپنڈی کردیا تھا۔

گزشتہ روز راولپنڈی فرنچائز کی جانب سے ٹیم کا باضابطہ نام ’پنڈیز‘ رکھنے کا اعلان کیا گیا۔

ٹیم کے نام کا اعلان سوشل میڈیا پر 25 سیکنڈ کی ایک ویڈیو کے ذریعے کیا گیا، جس میں راولپنڈی شہر کے مشہور مقامات بھی دکھائے گئے۔

ویڈیو میں کہا گیا ہم نڈر ہیں، ہم چیلنج دینے آئے ہیں اور ہم نیا جوش لے کر کھیل کو بدلنے آرہے ہیں۔

فرنچائز نے جلد ہی ٹیم کا لوگو متعارف کرانے کا اعلان بھی کیا ہے۔

واضح رہے کہ ملتان سلطانز کے سابق مالک علی ترین کی جانب سے 10 سالہ ملکیت کے معاہدے کی تجدید سے انکار کے بعد پی سی بی نے فرنچائز کی نیلامی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔

پاکستان سپر لیگ کا 11واں ایڈیشن 26 مارچ سے 3 مئی تک کھیلا جائے گا۔
