کراچی: ڈیفنس میں ریس لگاتی کار الٹ گئی، فوڈ رائیڈر شدید زخمی، ویڈیو وائرل

حادثے کے ذمہ دار دونوں اوباش سفید رنگ کی ریوو گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہوگئے

اسٹاف رپورٹر February 23, 2026
کراچی:

خیابان اتحاد صبا ٹریفک سگنل پر خوفناک ٹریفک حادثے میں ڈیلیوری بوائے شدید زخمی ہوگیا، خوفناک حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی۔

تفصیلات کے مطابق اتوار اور پیرکی درمیانی شب ساحل تھانے کے علاقے خیابان اتحاد صبا ٹریفک سگنل پرپیش آئے خوفناک ٹریفک حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صبا ٹریفک سنگل پرانتہائی تیزرفتار گاڑی ایک موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے فٹ پاتھ سے ٹکرانے کے بعد دوسری سڑک پر قلابازی کھاتے ہوئے موٹرسائیکل پر سوار ڈیلیوری بوائے سے ٹکرا گئی۔

حادثے کے نتیجے میں ڈیلیوری بوائے شدید زخمی ہوگیا جسے تشویشناک حالت میں فوری طورپرجناح اسپتال منتقل کیا گیا، الٹ جانے والی گاڑی میں سوار 2 نوجوان موقع سے فرارہوگئے۔

ایس ایچ او تھانہ ساحل حکمت اللہ نے ایکسپریس کو بتایا کہ حادثے میں شدید زخمی ہونے والے ڈیلیوری بوائے کی شناخت 32 سالہ فرحان ولد گل زمان کے نام سے کی گئی ہے، شدید زخمی ڈیلیوری بوائے ہجرت کالونی کا رہائشی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ الٹ جانے والی گاڑی انتہائی تیز رفتار تھی  انہوں نے بتایا کہ پویس نے گاڑی کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے جبکہ گاڑی میں سوار نوجوانوں کی تلاش شروع کردی گئی ہے۔

دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ الٹ جانے والی گاڑی میں سوار نوجوان ایک سفید رنگ کی ڈبل کبین گاڑی میں سوار ہو کر موقع پرسے فرار ہوئے۔

 
