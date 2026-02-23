پی ایچ ایف کے انتظامی معاملات سے ہاکی اولمپیئنز کو نکال دیا گیا، ٹیکنوکریٹس کی تقرری

ہاکی کا زوال اولمپئنز کے اختلافات، ذاتی مفادات، کرپشن، سیاست، پسند و ناپسند اور میرٹ سے ہٹ کر فیصلوں کی وجہ سے ہوا

محمد یوسف انجم February 23, 2026
facebook whatsup

پاکستان ہاکی فیڈریشن کے انتظامی معاملات سے ہاکی اولمپئنز کو الگ کردیا گیا۔ صدر، سیکرٹری اور خزانچی کے اہم عہدوں پر ٹیکنوکریٹس کی تقرری کردی گئی۔

تفصیلات کے مطابق ایڈہاک صدر کی حیثیت سے معاملات دیکھنے والے محی الدین وانی نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اکمل عزیز کو سیکرٹری جنرل کی ذمہ داریاں سونپ دیں۔

خزانچی کے عہدے پر کیپٹن ریٹائرڈ فرخ عتیق خان کا نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا ہے۔ وہ مصر جا کر ورلڈکپ کوالیفائر کھیلنے والی پاکستان ہاکی ٹیم کے دستےکے سربراہ  بھی مقرر کیے گئے ہیں۔

ذرائع کے مطابق مستقبل میں پاکستان ہاکی کو بھی کرکٹ بورڈ کی طرز پر گورننگ بورڈ کے ذریعے چلائے جانے کا روشن امکان ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ ہاکی اولمپئنز انتظامی معاملات کو چلانے میں ناکام رہے۔

ذرائع کے مطابق پاکستان ہاکی کے زوال میں ماضی کے اولمپئنز کے اختلافات، ذاتی مفادات، مبینہ کرپشن، کھیل میں سیاست، پسند و ناپسند اور میرٹ سے ہٹ کر فیصلوں نے اہم کردار اداکیا۔

حکومتی اداروں کی رپورٹ پر قومی کھیل کو دوبارہ عروج پر گامزن کرنے کے لیے پہلی بار پروفیشنل طریقہ کار سے ہاکی معاملات کو چلانےکی حکمت عملی بنائی جارہی ہے۔

ہاکی گراؤنڈ کے معاملات میں کھیل سے وابستہ کھلاڑیوں کی ہی خدمات لی جائیں گی، دوسرے اہم شعبوں پر پروفیشنلز ہی ذمہ داریاں نبھا کر قومی کھیل کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کاش مریم نواز کراچی آجائیں تو یہاں کا حال بھی اچھا ہوجائے، مومنہ اقبال

کاش مریم نواز کراچی آجائیں تو یہاں کا حال بھی اچھا ہوجائے، مومنہ اقبال

 Feb 23, 2026 12:46 PM |
عماد وسیم کی پہلی بیوی سے تنازع، معروف اداکارہ کا ردعمل وائرل

عماد وسیم کی پہلی بیوی سے تنازع، معروف اداکارہ کا ردعمل وائرل

Feb 23, 2026 11:42 AM |
’شادی کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں‘، گوہر رشید کا کبرا خان سے متعلق اہم انکشاف

’شادی کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں‘، گوہر رشید کا کبرا خان سے متعلق اہم انکشاف

 Feb 23, 2026 10:18 AM |

متعلقہ

Express News

پاکستان ہاکی ٹیم کے کوچ خواجہ جنید کا بڑا بیان سامنے آگیا

Express News

یو اے ای کے سفارت خانے کے فٹ بال گراؤنڈ میں رمضان فٹبال ٹورنامنٹ  کا آغاز

Express News

کارلوس الکاریز نے آرتھر فلز کو شکست دے کر قطر اوپن ٹائٹل جیت لیا

Express News

جرمن جونیئر اسکواش چیمپین شپ؛ پاکستان کی سحرش علی فائنل میں شکست کھا گئیں

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: سری لنکا کیخلاف فتح کے بعد انگلش کپتان کا بڑا بیان!

Express News

پی ایس ایل 11: لاہور قلندرز نے اہم جنوبی افریقی کھلاڑی کو ٹیم میں شامل کر لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو