خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے کیس میں اہم پیشرفت

خاتون کے جاننے والے نے راشن اور گھریلو کام دلوانے کے بہانے ویلنشیاء ٹاؤن گیٹ 9 پر بلایا، پولیس

سید مشرف شاہ February 23, 2026
لاہور:

خاتون سے اجتماعی زیادتی کے کیس میں کاہنہ پولیس نے 12 گھنٹوں میں زیادتی کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

کاہنہ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی سے ملزمان کو ویلنشیاء ٹاون سے ٹریس کیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران مقدمہ کارروائی کی خود نگرانی کر رہے تھے۔

ایس پی ماڈل ٹاؤن شہربانو نقوی کے مطابق متاثرہ خاتون ڈیفنس روڈ پر واقع نجی سوسائٹی میں رہائش پذیر تھی، خاتون کے جاننے والے نے راشن اور گھریلو کام دلوانے کے بہانے ویلنشیاء ٹاؤن گیٹ 9 پر بلایا۔

پولیس افسر نے بتایا کہ ملزم خاتون کو موٹر سائیکل پر ویلنشیاء ٹاؤن میں واقع زیر تعمیر گھر لے گیا، ملزم نے اپنے دیگر ساتھی سے مل کر خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔

ایس پی ماڈل ٹاؤن کا کہنا تھا کہ خاتون کے شور کرنے پر ملزمان موقع سے فرار ہوگئے تھے، ملزمان ساجد اور لیاقت مزید تفتیش کے لیے جینڈر سیل کے حوالے کر دیے گئے۔

ایس پی ماڈل ٹاؤن شہربانو نقوی نے کہا کہ خواتین کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔
