کراچی: فائرنگ کے واقعات میں 2 افراد ہلاک

کراچی:
بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کرکے ایک شخص کو قتل کردیا، پرانا گولیمار سے ایک شخص کی لاش ملی جسے فائرنگ کرکے قتل کیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق پیرکی صبح اتحاد ٹاؤن تھانے کےعلاقے بلدیہ میں مستانہ چوک کے قریب موٹر سائیکل سوار نامعلوم مسلح ملزمان نے موٹرسائیکل سوار افراد پرفائرنگ کردی اور موقع پر سے فرارہوگئے، فائرنگ سے موٹر سائیکل کی عقبی سیٹ پر بیٹھا شخص سرپرگولی لگنے سے موقع پرجاں بحق ہوگیا جس کی لاش قانونی کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کی گئی۔
مقتول کی شناخت 35 سالہ عبدالمتین ولد حبیب اللہ کے نام سے کی گئی، مقتول کا آبائی تعلق کوہاٹ سے تھا، ایس ایچ او اتحاد ٹاؤن نفیس الرحمان نے بتایا کہ مقتول عبدالمتین اتحاد ٹاؤں کا رہائشی اورگاڑی کی ڈینٹنگ کی دکان پرکام کرتا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ ڈینٹنگ کی دکان کے مالک عابد نے مقتول عبدالمتین کواسکے گھر سے اٹھایا تاکہ وہ جلدی دکان کھول لیں اوررمضان کی وجہ شام میں جلد کام مکمل کرکے دکان بند کردیں، مقتول عبدالمتین دکان کے مالک عابد کے ساتھ دکان جا رہا تھا کہ عقب سے ایک 125 موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان آئے اورانہوں نے عبدالمتین کے سرپر گولی ماری اور موقع پر سے فرارہوگئے۔
ایس ایچ او نے بتایا کہ عبدالمتین سر پرگولی لگنے سے موقع پرجاں بحق ہوگیا، پانچ سے چھ سال قبل مقتول عبدالمتین اوراس کے بھائیوں کا کسی سے جھگڑا ہوا تھا اورجھگڑے کے دوران ایک شخص قتل ہوگیا تھا، مقتول عبدالمتین تین سال تک کوہاٹ جیل میں بھی رہا ہے اورگزشتہ ایک سال سے وہ کراچی اتحاد ٹاؤن میں رہائش پذیرتھا۔
انہوں نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش کے دوران فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے، اس حوالے سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔
اُدھر پاک کالونی تھانے کےعلاقے پرانا گولیمارلیاری ایکسپریس وے شیریں بیکری والی گلی چرچ کے سامنے پلاٹ سے ایک شخص کی لاش ملی جسے فائرنگ کرکے قتل کیا گیا تھا، مقتول کی لاش قانونی کارروائی کیلئے سول اسپتال منتقل کی گئی جہاں مقتول کی شناخت 38 سالہ طارق ولد نورمحمد کے نام سے ہوئی۔
ایس ایچ او پاک کالونی اسد الہیٰ کے مطابق پولیس کو کسی نے 15 پر کال کرکے واقعے کی اطلاع دی تھی جس پر پولیس موقع پرپہنچی، مقتول نشے کا عادی تھا اورماضی میں منشیات فروخت بھی کرتا تھا۔