رمضان ٹرانسمیشن میں لائیو کالر نے مولانا سے بابر اعظم کو ٹیم سے نکالنے کا وظیفہ پوچھ لیا

کھیل کو کھیل نہ بنائیں، یہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، مولانا آزاد جمیل

اسپورٹس ڈیسک February 23, 2026
قومی کرکٹ ٹیم ایشیا کپ کے فائنل سمیت بھارت سے تین میچز میں شکست کے بعد اب ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 میں بھی شکست کھاچکی ہے۔

قومی ٹیم کی بیٹنگ کا اہم ستون سمجھے جانے والے بابر اعظم ایشیا کپ میں تو شامل نہیں تھے تاہم ورلڈکپ میں ابھی تک وہ کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھاسکے ہیں۔

ان کی ناقص کارکردگی کے باعث سابق کرکٹرز سمیت شائقین کرکٹ بھی مسلسل انہیں ٹیم سے نکالنے کا مطالبہ کررہے ہیں۔

ایسے ہی ایک تنگ آئے ہوئے مداح نے ایکسپریس نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں لائیو کال کرکے مولانا آزاد جمیل سے بابر اعظم کو ٹیم سے نکالنے کا وظیفہ پوچھ لیا۔

کالر کے سوال پر میزبان جویریہ سعود نے کہا کہ آج کل تو یہ بچے بچے کے دماغ میں چل رہا ہے کہ کسی طرح ہم اچھے کرکٹرز کو کھلا لیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ عوام پاکستان سے اور کرکٹ ٹیم سے بہت پیار کرتی ہے لیکن جو کارکردگی نہیں دکھائے گا اس کے لیے تو یہی ہوگا کہ کسی طرح نکال دیا جائے۔

مولانا آزاد جمیل نے کہا کہ آپ جب میدان میں چھکا لگاتے ہیں تو یہاں گھروں میں بیٹھے لوگ تالیاں بجاتے ہیں، آپ کو دیکھ کر کرکٹ کھیلتے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ کھیل کو کھیل نہ بنائیں، یہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ آپ جب میدان میں جاتے ہیں تو پڑوسی ملک کا نام سن کر آپ پر سکتہ کیوں طاری ہوجاتا ہے؟

مولانا آزاد جمیل نے کہا کہ ہماری گزارش ہے کہ کرکٹ ٹیم کو بنیان المرصوص میں دشمن کے جہاز گرانے والی افواج پاکستان سے تربیت کی ضرورت ہے۔

 
