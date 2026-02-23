شمالی کوریا میں نئے حکمراں کیلیے ووٹنگ؛ سربراہِ مملکت کے نام کا اعلان

نئے حکمراں کے چناؤ کیلیے کانگریس میں ہزاروں پارٹی رہنماؤں، اعلیٰ سرکاری عہدیداروں اور فوجی قیادت نے شرکت کی

ویب ڈیسک February 23, 2026
facebook whatsup
5
شمالی کوریا کے اگلے 5 سال کے لیے نئے حکمراں کا اعلان کردیا گیا

شمالی کوریا کی حکمراں جماعت ورکز پارٹی آف کوریا کے نیشنل کانگریس نے پانچ برس بعد نئے حکمراں کا انتخاب کرلیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق کانگریس میں ہزاروں پارٹی رہنماؤں، اعلیٰ سرکاری عہدیداروں اور فوجی قیادت نے شرکت کی۔

جہاں کم جونگ اُن کو متفقہ طور پر دوبارہ جنرل سیکریٹری منتخب کیا گیا اس طرح وہ ایک بار پھر شمالی کوریا کے حکمراں بن گئے۔

اجلاس کے شرکا نے متفقہ طور پر ان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ مدت کے لیے پارٹی پالیسیوں اور قومی سمت کی توثیق کی۔

اجلاس کے دوران فوجی قیادت نے بھی کم جونگ اُن سے اپنی غیر متزلزل وفاداری کا اعادہ کیا جبکہ کانگریس کے شرکا نے ملک کی سیاسی، دفاعی اور معاشی حکمتِ عملی کو ان کی قیادت میں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔

چین کے صدر شی جنپنگ نے کم جونگ اُن کو دوبارہ منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔

اپنے تہنیتی پیغام میں انھوں نے کہا کہ چین شمالی کوریا کے ساتھ روایتی دوستی کو مزید مستحکم کرنے اور دوطرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے کم جونگ اُن کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پلاسٹک سرجری کروانے والی برازیلین انفلوئنسر کی اچانک موت، وجہ سامنے آگئی

پلاسٹک سرجری کروانے والی برازیلین انفلوئنسر کی اچانک موت، وجہ سامنے آگئی

 Feb 23, 2026 04:56 PM |
بالی ووڈ میں مسلم مخالف فلمیں بنانے پر انوراگ کشیپ کی سخت تنقید

بالی ووڈ میں مسلم مخالف فلمیں بنانے پر انوراگ کشیپ کی سخت تنقید

 Feb 23, 2026 04:32 PM |
کاش مریم نواز کراچی آجائیں تو یہاں کا حال بھی اچھا ہوجائے، مومنہ اقبال

کاش مریم نواز کراچی آجائیں تو یہاں کا حال بھی اچھا ہوجائے، مومنہ اقبال

 Feb 23, 2026 12:46 PM |

متعلقہ

Express News

صومالیہ اور پاکستان کے درمیان اربوں ڈالر کے 24 جے ایف 17 تھنڈر کی خریداری تکمیل کے قریب

Express News

شدید فوجی دباؤ کے باوجود ایران امریکا کے سامنے نہ جھکا، ٹرمپ کی مایوسی بڑھ گئی

Express News

دبئی میں بچے کو بائیک چلانا مہنگا پڑ گیا، 38 لاکھ روپے جرمانہ لگ گیا

Express News

برمنگھم میں مسجد کے باہر خونی واردات، 18 سالہ پاکستانی نوجوان چاقو حملے میں جاں بحق

Express News

منی پور میں نئی تقرری پر ہنگامہ، کیا کشیدگی مزید بڑھے گی؟

Express News

افغانستان میں 40 لاکھ بچے غذائی قلت کا شکار، عالمی ادارے نے خطرے کی گھنٹی بجادی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو