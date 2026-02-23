ن لیگ عمران خان سے معاملات ٹھیک کرے وعدہ کرتا ہوں حکومت گرانے نہیں دینگے، راجا ناصر عباس

اسلام آباد:
سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر راجا ناصر عباس نے کہا ہے کہ ن لیگ عمران خان سے معاملات ٹھیک کرے وعدہ کرتا ہوں حکومت گرانے نہیں دیں گے۔
سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ توبہ کرنے کا ہے، بانی پی ٹی آئی عمران خان کی آنکھ کا معاملہ زیر بحث رہا ہے ہمیں تشویش تھی ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس میں احتجاجی دھرنا دیا پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے تالے لگا کر بند کردیے گئے مثبت احتجاج کرنے کی روایت ڈالنے دیں پارلیمنٹ کو تالے لگانا اور پارلیمنٹرینز کو بند کردیا گیا کیا یہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہے؟
ان کا کہنا تھا کہ ہم عمران خان کے علاج کا مطالبہ کررہے ہیں، جیل میں عمران خان نے قرآن شریف کا ترجمہ اور تفاسیر پڑھی ہیں، عمران خان پر جعلی پرچے ہوئے ہیں، ان سے بہنوں کی ملاقات نہیں کرائی جارہی، عمران خان کو ایک اور انجکشن لگنا ہے ان سے ملاقات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔
انہوں نے مزید کہا کہ آپ عمران خان سے معاملات ٹھیک کریں میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی حکومت گرانے نہیں دیں گے۔