شوبز والوں اب بس کرو، بہت شادیاں ہوگئیں! فیصل قریشی نے مومنہ اقبال کو کیا مشورہ دیا

منجھے ہوئے اداکار اور معروف میزبان فیصل قریشی نے ایک ایسے سماجی ایشو پر آواز اُٹھائی ہے جس پر لوگ کم ہی بات کرتے ہیں۔
اداکار فیصل قریشی نے اپنے رمضان پروگرام میں شادی کے سیزن پر ہلکی پھلکی تنقید کی جب ایک ساتھ متعدد دعوت نامے موصول ہوتے ہیں۔
اداکار کے بقول اتنی شادیوں میں شرکت کرنا نہ صرف قلت وقت کے باعث ناممکن ہوجاتا ہے بلکہ یہ جیب پر بھی بھاری پڑتا ہے۔
فیصل قریشی نے اپنے مخصوص انداز میں شوبز ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ’بس کرو شادیاں!‘ بہت ہوگیا۔
فیصل قریشی کا کہنا تھا کہ اب شوبز ستاروں کو کچھ عرصے کے لیے شادیاں کا سلسلہ روک دینا چاہیے۔
انھوں نے مہمان اداکارہ مومنہ اقبال سے بھی مذاقاً کہا کہ سال 2026 شوبز شادیوں کا سال بن چکا ہے جہاں ایک کے بعد ایک دعوت آ رہی ہے اور مہمانوں کی جیبیں خالی ہو رہی ہیں۔
فیصل قریشی نے ہنستے ہوئے کہا کہ شادیوں میں جانا تو اچھا لگتا ہے لیکن جب آخر میں حساب لگایا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ صرف شادی کے تحفوں میں لاکھوں روپے خرچ ہو چکے ہوتے ہیں۔
فیصل قریشی نے اپنے ساتھی نوبیاہتا جوڑوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ شادیاں کرتے جا رہے ہو اور ہمارا بجٹ ختم ہوتا جا رہا ہے۔
اداکار نے مومنا اقبال کو مشورہ دیا کہ تم شادیوں کے سیزن میں کبھی شادی نہ کرنا کیونکہ اس وقت نہ صرف توجہ بٹ جاتی ہے بلکہ مہمان بھی تھک چکے ہوتے ہیں۔
یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں شوبز انڈسٹری میں یکے بعد دیگرے کئی نوجوان ستارے رشتۂ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں۔