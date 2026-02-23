شوبز والوں اب بس کرو، بہت شادیاں ہوگئیں! فیصل قریشی نے مومنہ اقبال کو کیا مشورہ دیا

فیصل قریشی نے شادیوں کے حوالے سے شوبز ستاروں کو مشورہ دے ڈالا

ویب ڈیسک February 23, 2026
facebook whatsup
فیصل قریشی کے رمضان پروگرام میں اداکارہ مومنہ اقبال مہمان خصوصی تھیں

منجھے ہوئے اداکار اور معروف میزبان فیصل قریشی نے ایک ایسے سماجی ایشو پر آواز اُٹھائی ہے جس پر لوگ کم ہی بات کرتے ہیں۔

اداکار فیصل قریشی نے اپنے رمضان پروگرام میں شادی کے سیزن پر ہلکی پھلکی تنقید کی جب ایک ساتھ متعدد دعوت نامے موصول ہوتے ہیں۔

اداکار کے بقول اتنی شادیوں میں شرکت کرنا نہ صرف قلت وقت کے باعث ناممکن ہوجاتا ہے بلکہ یہ جیب پر بھی بھاری پڑتا ہے۔

فیصل قریشی نے اپنے مخصوص انداز میں شوبز ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ’بس کرو شادیاں!‘ بہت ہوگیا۔

فیصل قریشی کا کہنا تھا کہ اب شوبز ستاروں کو کچھ عرصے کے لیے شادیاں کا سلسلہ روک دینا چاہیے۔

انھوں نے مہمان اداکارہ مومنہ اقبال سے بھی مذاقاً کہا کہ سال 2026 شوبز شادیوں کا سال بن چکا ہے جہاں ایک کے بعد ایک دعوت آ رہی ہے اور مہمانوں کی جیبیں خالی ہو رہی ہیں۔

فیصل قریشی نے ہنستے ہوئے کہا کہ شادیوں میں جانا تو اچھا لگتا ہے لیکن جب آخر میں حساب لگایا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ صرف شادی کے تحفوں میں لاکھوں روپے خرچ ہو چکے ہوتے ہیں۔

 فیصل قریشی نے اپنے ساتھی نوبیاہتا جوڑوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ شادیاں کرتے جا رہے ہو اور ہمارا بجٹ ختم ہوتا جا رہا ہے۔

اداکار نے مومنا اقبال کو مشورہ دیا کہ تم شادیوں کے سیزن میں کبھی شادی نہ کرنا کیونکہ اس وقت نہ صرف توجہ بٹ جاتی ہے بلکہ مہمان بھی تھک چکے ہوتے ہیں۔

یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں شوبز انڈسٹری میں یکے بعد دیگرے کئی نوجوان ستارے رشتۂ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مرد ظالم ہوتا ہے یا عورت؟ عتیقہ اوڈھو نے تلخ حقیقت بتادی

مرد ظالم ہوتا ہے یا عورت؟ عتیقہ اوڈھو نے تلخ حقیقت بتادی

Feb 23, 2026 09:26 PM |
پلاسٹک سرجری کروانے والی برازیلین انفلوئنسر کی اچانک موت، وجہ سامنے آگئی

پلاسٹک سرجری کروانے والی برازیلین انفلوئنسر کی اچانک موت، وجہ سامنے آگئی

 Feb 23, 2026 04:56 PM |
بالی ووڈ میں مسلم مخالف فلمیں بنانے پر انوراگ کشیپ کی سخت تنقید

بالی ووڈ میں مسلم مخالف فلمیں بنانے پر انوراگ کشیپ کی سخت تنقید

 Feb 23, 2026 04:32 PM |

متعلقہ

Express News

مشی خان نے گھریلو مسائل بیان کرنے پر مشہور انفلوئنسر ڈاکٹر نبیہہ کو جھڑک دیا

Express News

سامعہ حجاب نے عمرہ ادا کر لیا، سوشل میڈیا پر ویڈیوز اور تصاویر وائرل

Express News

وجے اور رشمیکا کی شادی کیلئے بیرون ملک سے سکیورٹی خدمات طلب

Express News

رجب بٹ نئی مشکل میں پھنس گئے؛ سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا ہوگیا

Express News

تاریخ رقم؛ 47 سال بعد رجنی کانت اور کمل ہاسن پردۂ اسکرین پر ایک ساتھ؛ ویڈیو وائرل

Express News

ہراسانی کے الزامات پر تنازع، اداکارہ ہانیہ عامر کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو