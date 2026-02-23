نئی دہلی کی اسمبلی کو بم دھماکے سے اُڑانے کی دھمکی؛ سیکیورٹی افسران کی دوڑیں لگ گئیں

اسمبلی کو بم سے اُڑانے کی دھمکی دینے والے نے اپنا تعلق خالصتان نیشنل آرمی سے بتایا

ویب ڈیسک February 23, 2026
خالصتان نیشنل آرمی کی نئی دہلی اسمبلی کو دھماکے سے اُڑانے کی دھمکی

بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کی ہائی سیکیورٹی علاقے میں واقع اسمبلی ہال بھی محفوظ نہیں رہی جس سے مودی سرکار کی ناقص کارکردگی کھل کر سامنے آگئی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق نئی دہلی میں سیکیورٹی خدشات اس وقت بڑھ گئے جب دہلی اسمبلی کو بم دھماکے سے اُڑانے کی دھمکی اسپیکر کو ای میل کے ذریعے دی گئی۔

دہلی اسمبلی کے اسپیکر وجیندر گپتا نے اس دھمکی آمیز ای میل کو انٹیلی جنس اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ شیئر کیا۔

ای میل میں دھمکی دینے والے نے اپنا تعلق خالصتان نیشنل آرمی سے بتایا اور اپنے مطالبات بھی سامنے رکھے۔

جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فوری طور پر الرٹ کر دیا گیا اور اسمبلی ہال کی تلاشی لی گئی۔

دہلی اسمبلی کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسمبلی کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

اسپیکر وجیندر گپتا نے سیکیورٹی سے مطالبہ کیا کہ دھمکی آمیز ای میلز کے ماخذ کا سراغ لگا کر ذمہ دار عناصر کو شناخت کیا جائے اور اسمبلی و اسپیکر کو لاحق ممکنہ خطرات کا مؤثر تدارک کیا جائے۔

یہ واقعہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حالیہ دنوں میں نئی دہلی کے مختلف حساس مقامات کو بھی اسی نوعیت کی دھمکیاں موصول ہو چکی ہیں۔

اس سے قبل دارالحکومت کے علاقے دھولا کوان میں واقع آرمی پبلک اسکول اور لودھی روڈ پر قائم ایئر فورس بال بھارتی اسکول کو بھی بم دھماکے کی ای میلز موصول ہوئی تھیں۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ان واقعات کے بعد دارالحکومت میں نگرانی مزید سخت کر دی گئی ہے جبکہ سائبر کرائم اور انٹیلی جنس یونٹس دھمکیوں کے پیچھے موجود عناصر تک پہنچنے کے لیے مشترکہ تحقیقات کر رہے ہیں۔

تاحال بھارتی سیکیورٹی فورسز اور انٹیلی جنس ادارے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود ای میل بھیجنے والے کا سراغ لگانے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔

 

 
