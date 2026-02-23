ڈاکٹر نبیہا اور فضا علی کی گفتگو پر مشی خان کی مزاحیہ اداکاری؛ ویڈیو وائرل

فضا علی کے رمضان شو میں ڈاکٹر نبیہا نے شرکت کی اور اپنے تلخ ازدواجی زندگی پر گفتگو کی

ویب ڈیسک February 23, 2026
facebook whatsup
مشی خان نے فضا علی اور نبیحہ کی گفتگو پر مزاحیہ انداز میں میمکری کی

حال ہی میں رشتہ ازدواج میں بندھنے والی ڈاکٹر نبیہا نے میزبان فضا علی کے رمضان پروگرام میں شرکت کی اور شادی کے بعد پیدا ہونے والے اختلافات کے بارے میں بات کی۔

ڈاکٹر نبیہا جب اپنے شوہر کے ساتھ ہونے والے اختلافات پر گفتگو کر رہی تھیں اُس وقت میزبان فضا علی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔

فضا علی کئی مواقعوں پر شدید جذباتی اور آبدیدہ بھی ہو گئی تاہم ان کے اس عمل اور انداز گفتگو پر سوشل میڈیا پر تنازع کھڑا کردیا۔

اکثر نے اسے ’’پلانٹڈ‘‘ تو کسی نے اوور ایکٹنگ قرار دیا اور اب تک یہی موضوع سب سے زیادہ زیر بحث رہا ہے۔

اداکارہ اور میزبان مشی خان جو سوشل میڈیا پر کافی متحرک رہتی ہیں انھوں نے ڈاکٹر نبیہا اور فضا علی کے درمیان ہونے والی جذباتی گفتگو میں اپنی اداکاری کے رنگ بھر دیئے۔

مزید پڑھیں

Express News

ڈاکٹر نبیہا کے الزامات پر شوہر حارث کھوکھر کا ردعمل سامنے آگیا

مشی خان نے اس وائس اوور پر شاندار مزاحیہ انداز میں اداکاری کی اور ان کی یہ ویڈیو جنگل کی آگ کی طرح سوشل میڈیا پر پھیل گئی۔

مشی خان کے مزاحیہ اداکاری کے انداز میں ری ایکشن نے سوشل میڈیا صارفین کو ہنسنے پر مجبور کردیا۔

اس ویڈیو سے مشی خان کی اداکاری کے وہ سنہرے دن تازہ ہوگئے جب وہ ایک ہی ڈرامے عروسہ سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئی تھیں۔

سوشل میڈیا صارفین اور ان کے مداحوں نے مشی خان سے اپیل کی انھیں پھر سے اداکاری کے میدان میں قدم رکھنا چاہیئے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈاکٹر نبیہا اور فضا علی کی گفتگو پر مشی خان کی مزاحیہ اداکاری؛ ویڈیو وائرل

ڈاکٹر نبیہا اور فضا علی کی گفتگو پر مشی خان کی مزاحیہ اداکاری؛ ویڈیو وائرل

Feb 23, 2026 11:25 PM |
شوبز والوں اب بس کرو، بہت شادیاں ہوگئیں! فیصل قریشی نے مومنہ اقبال کو کیا مشورہ دیا

شوبز والوں اب بس کرو، بہت شادیاں ہوگئیں! فیصل قریشی نے مومنہ اقبال کو کیا مشورہ دیا

Feb 23, 2026 10:20 PM |
مرد ظالم ہوتا ہے یا عورت؟ عتیقہ اوڈھو نے تلخ حقیقت بتادی

مرد ظالم ہوتا ہے یا عورت؟ عتیقہ اوڈھو نے تلخ حقیقت بتادی

Feb 23, 2026 09:26 PM |

متعلقہ

Express News

ڈاکٹر نبیہا اور فضا علی کی گفتگو پر مشی خان کی مزاحیہ اداکاری؛ ویڈیو وائرل

Express News

شوبز والوں اب بس کرو، بہت شادیاں ہوگئیں! فیصل قریشی نے مومنہ اقبال کو کیا مشورہ دیا

Express News

مرد ظالم ہوتا ہے یا عورت؟ عتیقہ اوڈھو نے تلخ حقیقت بتادی

Express News

پلاسٹک سرجری کروانے والی برازیلین انفلوئنسر کی اچانک موت، وجہ سامنے آگئی

Express News

بالی ووڈ میں مسلم مخالف فلمیں بنانے پر انوراگ کشیپ کی سخت تنقید

Express News

کاش مریم نواز کراچی آجائیں تو یہاں کا حال بھی اچھا ہوجائے، مومنہ اقبال

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو