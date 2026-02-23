معین علی پاکستانی کرکٹرز کی حمایت میں ڈٹ گئے

دی ہنڈرڈ میں بھارتی مالکان نے نظرانداز کیا تو آواز اٹھائیں گے، انگلش اسٹار

اسپورٹس ڈیسک February 24, 2026
facebook whatsup
کراچی:

معین علی پاکستانی کرکٹرز کی حمایت میں ڈٹ گئے، انگلش آل رائونڈرنے خبردار کیا کہ اگر کھلاڑیوں کو یہ محسوس ہوا کہ دی ہنڈرڈ میں پاکستانیوں کو بھارتی مالکان کی جانب سے جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے،اس نوعیت کا امتیازی سلوک برطانیہ میں نہیں ہو سکتا۔ 

ایک انٹرویو میں انھوں نے کہا کہ پاکستانی کرکٹرز  کو محض ان کی قومیت کی بنیاد پر نظر انداز  کرنا انتہائی افسوسناک ہوگا،انگلش بورڈ اس معاملے کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے۔

انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ برطانیہ میں ایسا ہو سکتا ہے ، ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے لیکن اگر ایسا ہوا تو یہ بہت افسوسناک ہوگا، مجھے یقین ہے کہ ای سی بی اس پر نظر رکھے گا۔ 

اگر کھلاڑیوں کو لگا کہ دی ہنڈرڈ کی ٹیموں کے مالکان امتیازی رویہ اختیار کر رہے ہیں تو وہ متحد ہو کر آواز اٹھائیں گے،پلیئرز کا ایک گروپ ضرور بولے گا۔ 

میرا خیال ہے کہ جس کھلاڑی کو بھی اس قسم کے معاملات پر تشویش ہو اسے کچھ کہنا چاہیے، چاہے اس کا پاکستانی پس منظر ہو یا نہ ہو آواز اٹھانی چاہیے، یہ خبر ابھی نئی ہے، اس لیے میں نے زیادہ لوگوں سے بات نہیں کی لیکن بیشتر کھلاڑی ایک ہی سوچ رکھتے ہوں گے۔ 

دوسرے ممالک یقیناً اپنے فیصلے خود کرتے ہیں لیکن برطانیہ میں ہمیں ان معاملات پر کچھ زیادہ اختیار حاصل ہے، اس طرح کے معاملات کافی عرصے سے چل رہے ہیں اور اب ان کا حل نکالنے کا وقت آ گیا ہے، یہ مناسب نہیں اور واضح طور پر مخصوص لوگوں کے خلاف امتیاز ہے، ایسا رویہ انتہائی افسوسناک ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

انگلش آل راؤنڈر معین علی کا پی ایس ایل میں شمولیت کا فیصلہ

مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس پر زیادہ بات نہیں کی جاتی، خاص طور پر اعلیٰ سطح پر کوئی ذکر نہیں کرتا، لوگ شاید اس لیے نہیں بولتے کہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔

انھوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں خرابی کے بعد بنگلہ دیشی کھلاڑی بھی ایسے رویے کا سامنا کر سکتے ہیں۔

معین علی نے تسلیم کیا کہ کھلاڑیوں کے لیے اس معاملے بات کرنا آسان نہیں کیونکہ اس کے ان کے کیریئر پر اثرات پڑ سکتے ہیں، یہ ٹیمیں دنیا بھر کی ہر لیگ میں موجود ہیں، نوجوان کھلاڑی مشکل پوزیشن میں ہوتے ہیں، البتہ میرے جیسے سینئر کھلاڑی کو اب زیادہ فکر نہیں ہوتی۔ 

انھوں نے کہا یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ کسی کھلاڑی کو اس کے پس منظر کی وجہ سے نظر انداز کیا گیا  تاہم اگر کئی سال تک پاکستانی کھلاڑی منتخب نہ کیے جائیں تو معاملہ واضح ہو جائے گا۔ 

جب گزشتہ سال دی ہنڈرڈ کی ٹیمیں فروخت کی جا رہی تھیں تو ای سی بی شاید اس پہلو پر زیادہ غور نہ کر سکا کیونکہ انگلینڈ میں ہمارا ذہن اس طرح نہیں سوچتا۔

معین علی نے خواہش ظاہر کی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان انگلینڈ کے نیوٹرل مقام پر میچز ہوں، یہ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے شاندار اور شائقین کی تعداد و جوش ناقابلِ یقین ہوگا ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈاکٹر نبیہا اور فضا علی کی گفتگو پر مشی خان کی مزاحیہ اداکاری؛ ویڈیو وائرل

ڈاکٹر نبیہا اور فضا علی کی گفتگو پر مشی خان کی مزاحیہ اداکاری؛ ویڈیو وائرل

Feb 23, 2026 11:25 PM |
شوبز والوں اب بس کرو، بہت شادیاں ہوگئیں! فیصل قریشی نے مومنہ اقبال کو کیا مشورہ دیا

شوبز والوں اب بس کرو، بہت شادیاں ہوگئیں! فیصل قریشی نے مومنہ اقبال کو کیا مشورہ دیا

Feb 23, 2026 10:20 PM |
مرد ظالم ہوتا ہے یا عورت؟ عتیقہ اوڈھو نے تلخ حقیقت بتادی

مرد ظالم ہوتا ہے یا عورت؟ عتیقہ اوڈھو نے تلخ حقیقت بتادی

Feb 23, 2026 09:26 PM |

متعلقہ

Express News

پی ایس ایل کی نئی فرنچائز سیالکوٹ اسٹالینز کے مالک کا ٹیم سے علیحدگی کا اعلان

Express News

سپر ایٹ مرحلہ: ویسٹ انڈیز نے زمبابوے کو 107 رنز سے شکست دیدی

Express News

رمضان ٹرانسمیشن میں لائیو کالر نے مولانا سے بابر اعظم کو ٹیم سے نکالنے کا وظیفہ پوچھ لیا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: جوفرا آرچر جیسے بولرز پاکستان میں بہت ہیں، صاحبزادہ فرحان

Express News

عماد وسیم نے سابقہ اہلیہ کو قانونی نوٹس ارسال کردیا

Express News

بھارتی کرکٹر ہاردک پانڈیا کا علیحدگی کے باوجود سابقہ اہلیہ اور بیٹے کےلیے قیمتی تحفہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو