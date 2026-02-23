کراچی، شہر میں پولیس مقابلے، 4 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار، ایک فرار

کراچی:
شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلوں کے بعد 4 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہوئے، جبکہ ایک ڈاکو فرار ہو گیا۔
ملیر اور سکھن پولیس نے علیحدہ کارروائیوں میں زخمی حالت میں گرفتار ڈاکوؤں سے اسلحہ، موبائل فونز، کیش رقم اور موٹر سائیکل برآمد کی۔
سکھن پولیس نے زخمی ملزم کو جناح اسپتال منتقل کیا، جس کی شناخت سلطان حسین کے نام سے کی گئی۔ پولیس کے مطابق اس کا ساتھی فرار ہو گیا۔
عزیزآباد پولیس نے کراچی اکیڈمی کے قریب کارروائی کرتے ہوئے دو ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا، جنہیں عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔ گرفتار شدگان کی شناخت بابر علی اور شریف کے نام سے کی گئی۔
اسی طرح، ایس آئی یو نے اورنگی ٹاؤن، رئیس امروہوی اور یعقوب آباد میں بھتہ خور گینگ کے ملزمان کے خلاف کارروائی کی۔ زخمی ملزم تنزیل انصاری سے بھی اسلحہ اور موبائل فونز برآمد ہوئے۔