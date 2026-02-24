کراچی:
ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 11 کا ابتدائی شیڈول تیار کر لیا گیا، 26 مارچ کو افتتاحی میچ لاہور قلندرز اور نئی ٹیم حیدرآباد کنگز مین کے درمیان کرانے کی تجویز ہے، تمام فرنچائزز کے نمائندوں سے میٹنگ میں شیڈول پر بات ہوئی، سب کی تجاویز جاننے کے بعد اسے حتمی شکل دے دی جائے گی۔
تفصیلات کے مطابق 2 نئی ٹیموں کی شمولیت سے پاکستان سپر لیگ کا 11 واں ایڈیشن 26 مارچ کو شروع ہوگا، 22 سے 25 تاریخ تک پریکٹس سیشنز ہوں گے، روایتی طور پر پہلا میچ دفاعی چیمپیئن ٹیم کا ہی ہوتا ہے۔
ذرائع کے مطابق 26 مارچ کو لاہور قلندرز قذافی اسٹیڈیم میں نئی فرنچائز حیدرآباد ہیوسٹن کنگز مین سے مقابلہ کریں گے۔ میچز لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی اور پشاور میں کھیلے جائیں گے۔
پی سی بی نے پشاور میں بھی میچز کروانے کا اعلان کیا ہے، 28 مارچ کو زلمی کا پہلا میچ اسلام آباد یونائیٹڈ سے فلڈ لائٹس میں ہوگا۔ کوالیفائر ون 2 مئی کو راولپنڈی میں ہونا ہے، الیمنیٹر ون کا انعقاد اگلے روز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کیا جائے گا۔ اسی وینیو پر 5 مئی کو الیمنیٹر ٹو ہونا ہے، فائنل 10 مئی کو کھیلا جائے گا، گوکہ میزبان کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا البتہ امکان یہی ہے کہ قذافی اسٹیڈیم پر ہی انعقاد ہو۔
پی ایس ایل کے 11 ویں ایڈیشن میں لاہور قلندرز، کراچی کنگز، پشاور زلمی، اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے ساتھ نئی ٹیمیں پنڈیز، حیدرآباد ہیوسٹن کنگزمین اور سیالکوٹ اسٹالینز بھی شرکت کریں گی۔
ملتان سلطانز کے معاہدے کی پی سی بی نے توسیع نہیں کی، اس فرنچائز کے اونرز نے نام پنڈیز رکھ لیا۔ سیالکوٹ اسٹالینز کو خریدنے والی پارٹی مالی مشکلات کا شکار ہے، اکثریتی شیئرز خریدنے کی امیدوار نئی کمپنی ملتان نام رکھنے پر غور کر رہی ہے، چند روز میں صورتحال واضح ہوگی۔