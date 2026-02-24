پی ایس ایل سیزن 11 کا ابتدائی شیڈول تیار

افتتاحی میچ میں لاہور قلندرز قذافی اسٹیڈیم میں نئی فرنچائز حیدرآباد ہیوسٹن کنگز مین سے مقابلہ کریں گے

سلیم خالق February 24, 2026
facebook whatsup
کراچی:

ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 11 کا ابتدائی شیڈول تیار کر لیا گیا، 26 مارچ کو افتتاحی میچ لاہور قلندرز اور نئی ٹیم حیدرآباد کنگز مین کے درمیان کرانے کی تجویز ہے، تمام فرنچائزز کے نمائندوں سے میٹنگ میں شیڈول پر بات ہوئی، سب کی تجاویز جاننے کے بعد اسے حتمی شکل دے دی جائے گی۔

تفصیلات کے مطابق 2 نئی ٹیموں کی شمولیت سے پاکستان سپر لیگ کا 11 واں ایڈیشن 26 مارچ کو شروع ہوگا، 22 سے 25 تاریخ تک پریکٹس سیشنز ہوں گے، روایتی طور پر پہلا میچ دفاعی چیمپیئن ٹیم کا ہی ہوتا ہے۔

ذرائع کے مطابق 26 مارچ کو لاہور قلندرز قذافی اسٹیڈیم میں نئی فرنچائز حیدرآباد ہیوسٹن کنگز مین سے مقابلہ کریں گے۔ میچز لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی اور پشاور میں کھیلے جائیں گے۔

مزید پڑھیں

Express News

پی ایس ایل کی نئی فرنچائز سیالکوٹ اسٹالینز کے مالک کا ٹیم سے علیحدگی کا اعلان

پی سی بی نے پشاور میں بھی میچز کروانے کا اعلان کیا ہے، 28 مارچ کو زلمی کا پہلا میچ اسلام آباد یونائیٹڈ سے فلڈ لائٹس میں ہوگا۔ کوالیفائر ون 2 مئی کو راولپنڈی میں ہونا ہے، الیمنیٹر ون کا انعقاد اگلے روز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کیا جائے گا۔ اسی وینیو پر 5 مئی کو الیمنیٹر ٹو ہونا ہے، فائنل 10 مئی کو کھیلا جائے گا، گوکہ میزبان کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا البتہ امکان یہی ہے کہ قذافی اسٹیڈیم پر ہی انعقاد ہو۔

پی ایس ایل کے 11 ویں ایڈیشن میں لاہور قلندرز، کراچی کنگز، پشاور زلمی، اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے ساتھ نئی ٹیمیں پنڈیز، حیدرآباد ہیوسٹن کنگزمین اور سیالکوٹ اسٹالینز بھی شرکت کریں گی۔

ملتان سلطانز کے معاہدے کی پی سی بی نے توسیع نہیں کی، اس فرنچائز کے اونرز نے نام پنڈیز رکھ لیا۔ سیالکوٹ اسٹالینز کو خریدنے والی پارٹی مالی مشکلات کا شکار ہے، اکثریتی شیئرز خریدنے کی امیدوار نئی کمپنی ملتان نام رکھنے پر غور کر رہی ہے، چند روز میں صورتحال واضح ہوگی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈاکٹر نبیہا اور فضا علی کی گفتگو پر مشی خان کی مزاحیہ اداکاری؛ ویڈیو وائرل

ڈاکٹر نبیہا اور فضا علی کی گفتگو پر مشی خان کی مزاحیہ اداکاری؛ ویڈیو وائرل

Feb 23, 2026 11:25 PM |
شوبز والوں اب بس کرو، بہت شادیاں ہوگئیں! فیصل قریشی نے مومنہ اقبال کو کیا مشورہ دیا

شوبز والوں اب بس کرو، بہت شادیاں ہوگئیں! فیصل قریشی نے مومنہ اقبال کو کیا مشورہ دیا

Feb 23, 2026 10:20 PM |
مرد ظالم ہوتا ہے یا عورت؟ عتیقہ اوڈھو نے تلخ حقیقت بتادی

مرد ظالم ہوتا ہے یا عورت؟ عتیقہ اوڈھو نے تلخ حقیقت بتادی

Feb 23, 2026 09:26 PM |

متعلقہ

Express News

پی ایس ایل کی نئی فرنچائز سیالکوٹ اسٹالینز کے مالک کا ٹیم سے علیحدگی کا اعلان

Express News

سپر ایٹ مرحلہ: ویسٹ انڈیز نے زمبابوے کو 107 رنز سے شکست دیدی

Express News

رمضان ٹرانسمیشن میں لائیو کالر نے مولانا سے بابر اعظم کو ٹیم سے نکالنے کا وظیفہ پوچھ لیا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: جوفرا آرچر جیسے بولرز پاکستان میں بہت ہیں، صاحبزادہ فرحان

Express News

عماد وسیم نے سابقہ اہلیہ کو قانونی نوٹس ارسال کردیا

Express News

بھارتی کرکٹر ہاردک پانڈیا کا علیحدگی کے باوجود سابقہ اہلیہ اور بیٹے کےلیے قیمتی تحفہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو