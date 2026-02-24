استنبول: فٹبال میچ کے دوران نایاب واقعہ، گیند لگنے سے بے ہوش پرندے کو کھلاڑیوں نے بچا لیا

میچ کے 22ویں منٹ میں گول کیپر نے کک لگائی تو گیند فضا میں اڑتی ایک سیگل سے جا ٹکرائی جو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی

اسپورٹس ڈیسک February 24, 2026
facebook whatsup

استنبول میں ایک امیچور فٹبال میچ کے دوران پیش آنے والا ایک نایاب واقعہ سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔

ترکش خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق میچ کے دوران گیند لگنے سے بے ہوش ہو کر گرنے والی ایک سیگل کو دوبارہ زندہ کر لیا گیا۔

یہ واقعہ استنبول فرسٹ امیچور لیگ پلے آف فائنل میں پیش آیا، جو زیتن برنو میں میولاناکاپی گزیلیزار اور استنبول یردم اسپور کے درمیان کھیلا جا رہا تھا۔

میچ کے 22ویں منٹ میں استنبول یردم اسپور کے گول کیپر نے کک لگائی تو گیند فضا میں اڑتی ایک سیگل سے جا ٹکرائی جو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔

ٹیم کے کپتان فوری طور پر پرندے کی مدد کو پہنچے۔ ان کے مطابق سیگل سانس نہیں لے رہی تھی، جس پر انہوں نے تقریباً دو منٹ تک اسے سینے پر دباؤ (سی پی آر) دیا۔

کچھ دیر بعد پرندے میں حرکت واپس آئی۔ اسے پانی پلایا گیا اور میچ کے میڈیکل عملے کے حوالے کر دیا گیا۔

بعد ازاں معلوم ہوا کہ پرندے کے پر کو نقصان پہنچا ہے اور وہ وقتی طور پر اڑنے سے قاصر ہے، تاہم اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

 Feb 24, 2026 11:57 AM |
پہلے پیار ہوا اور پھر نکاح کیا، 60 سالہ حکیم نے اپنی محبت کی داستان سنادی

پہلے پیار ہوا اور پھر نکاح کیا، 60 سالہ حکیم نے اپنی محبت کی داستان سنادی

 Feb 24, 2026 11:32 AM |
ڈاکٹر نبیہا اور فضا علی کی گفتگو پر مشی خان کی مزاحیہ اداکاری؛ ویڈیو وائرل

ڈاکٹر نبیہا اور فضا علی کی گفتگو پر مشی خان کی مزاحیہ اداکاری؛ ویڈیو وائرل

Feb 23, 2026 11:25 PM |

متعلقہ

Express News

پی ایس ایل کی نئی فرنچائز سیالکوٹ اسٹالینز کے مالک کا ٹیم سے علیحدگی کا اعلان

Express News

سپر ایٹ مرحلہ: ویسٹ انڈیز نے زمبابوے کو 107 رنز سے شکست دیدی

Express News

رمضان ٹرانسمیشن میں لائیو کالر نے مولانا سے بابر اعظم کو ٹیم سے نکالنے کا وظیفہ پوچھ لیا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: جوفرا آرچر جیسے بولرز پاکستان میں بہت ہیں، صاحبزادہ فرحان

Express News

عماد وسیم نے سابقہ اہلیہ کو قانونی نوٹس ارسال کردیا

Express News

بھارتی کرکٹر ہاردک پانڈیا کا علیحدگی کے باوجود سابقہ اہلیہ اور بیٹے کےلیے قیمتی تحفہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو