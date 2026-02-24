ناظم آباد گیس لیکیج دھماکا: شدید زخمی ہونے والی خاتون دم توڑ گئی

واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 2 ہوگئی

اسٹاف رپورٹر February 24, 2026
facebook whatsup
کراچی:

نارتھ ناظم آباد کے رہائشی اپارٹمنٹ میں گیس لیکیج کے خوفناک دھماکے میں جھلس کر شدید زخمی ہونے والی بزرگ خاتون دوران علاج دم توڑ گئی۔

پولیس کے مطابق متوفیہ بزرگ خاتون 65 سالہ تسنیم گلشن اقبال میں واقع نجی اسپتال میں زیر علاج تھیں، واقعے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 2 ہوگئی۔

یاد رہے کہ گزشتہ اتوار کو نارتھ ناظم آباد بلاک ای کے رہائشی اپارٹمنٹس میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی تھی جس کے نتیجے میں ایک بچہ جاں بحق جبکہ چار افراد زخمی ہوگئے تھے۔

ابتدائی تحقیقات کے مطابق ممکنہ طور پر گھر میں گیس کا چولہا کھلا رہ گیا تھا اور اچانک گیس آنے سے فلیٹ میں گیس بھر گئی جس نے دھماکے کی شکل اختیار کرلی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

 Feb 24, 2026 01:58 PM |
بار بار عمرہ کرنے پر تنقید، معروف ٹک ٹاکر کا ردعمل وائرل

بار بار عمرہ کرنے پر تنقید، معروف ٹک ٹاکر کا ردعمل وائرل

Feb 24, 2026 12:48 PM |
عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

 Feb 24, 2026 12:25 PM |

متعلقہ

Express News

محسن نقوی اہم دورے پر اٹلی پہنچ گئے، تین ممالک کے وزرائے داخلہ سے ملاقات ہوگی

Express News

علی امین گنڈا پور کیخلاف گوشواروں اور اثاثوں میں تضاد کا کیس ڈی لسٹ

Express News

امیر قطر کی دعوت پر وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ نے طارق جہانگیری کو برطرف کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کردیا

Express News

کراچی سے متعلق وزرا کے بیانات وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا جائے، سندھ حکومت کا پی پی قیادت سے مطالبہ

Express News

ن لیگ عمران خان سے معاملات ٹھیک کرے وعدہ کرتا ہوں حکومت گرانے نہیں دینگے، راجا ناصر عباس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو