ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: اگر پاکستان سنجیدہ ہے تو فخر زمان کو کھلانا ہوگا، ایشون

سابق بھارتی کرکٹر روی چندرن ایشون نے پاکستان ٹیم کو جیت کا گُر بتادیا۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں روی چندرن ایشون نے کہا کہ اگر پاکستان واقعی اس ورلڈ کپ مہم میں سنجیدہ ہے تو ٹیم مینجمنٹ کو مڈل آرڈر میں فخر زمان کو موقع دینے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔
ایشون نے کہا کہ فخر زمان اسپنرز کے خلاف جارحانہ کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور خاص طور پر عادل رشید اور لیام ڈاسن جیسے باؤلرز کے سامنے سوئپ شاٹس اور کریز سے باہر نکل کر بڑا شاٹ کھیل سکتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ درمیانی اوورز میں رنز کی رفتار بڑھانا پاکستان کے لیے اہم ہوگا اور فخر اس کردار کو مؤثر انداز میں نبھا سکتے ہیں۔
ایشون نے کہا کہ نیپال نے بھی عادل رشید کے خلاف اسی حکمت عملی سے کامیابی حاصل کی تھی، جہاں بلے بازوں نے اسکوائر باؤنڈریز کی جانب کھیل کر اسپنرز کو دباؤ میں ڈالا۔
کرکٹ ماہرین کے مطابق دیگر ٹیمیں بھی اس ماڈل سے سیکھ سکتی ہیں۔ اگر بلے باز وکٹ کے دونوں جانب اسکوائر شاٹس کھیلیں تو مخالف کپتان سامنے سے فیلڈر اندر بلاکر اس طرف باؤنڈری پہ بجھیجنے پر مجبور ہوجاتا ہے۔
ایسے میں بلے بازوں کے لیے اسٹیپ آؤٹ کر کے بڑے شاٹس کھیلنے کا بہتر موقع ملتا ہے۔ پاکستان کو بھی یہی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔