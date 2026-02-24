سرکاری ملازمین کی پینشن کے رولز میں ترامیم کا نوٹیفکیشن جاری

سب سے اہم تبدیلی رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کی گئی ہے

اسٹاف رپورٹر February 24, 2026
facebook whatsup

حکومتِ پنجاب نے نئی پالیسی متعارف کراتے ہوئے رضاکارانہ اور جبری ریٹائرمنٹ کے قوانین میں تبدیلی کے ذریعے جلد ریٹائرمنٹ/پینشن پر جانے کے راستے کو محدود کر دیا۔

محکمہ خزانہ پنجاب نے سول سرونٹس ایکٹ 1974ء کے تحت اختیارات استعمال کرتے ہوئے Punjab Civil Servants Act, 1974 کے مطابق Punjab Civil Services Pension Rules میں ترمیم کی ہے۔ یہ ترمیم فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔

سب سے اہم تبدیلی رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کی گئی ہے۔ پہلے بعض صورتوں میں سرکاری ملازم 25 سال سروس مکمل کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ لے سکتا تھا، چاہے اس کی عمر 55 سال سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اب نئے قانون کے مطابق اگر کوئی ملازم رضاکارانہ ریٹائرمنٹ لینا چاہے تو اسے دو شرائط پوری کرنا ہوں گی، کم از کم 25 سال قابلِ شمار سروس مکمل ہو۔ عمر 55 سال ہو چکی ہو۔

اور ان دونوں میں جو شرط بعد میں پوری ہو، وہ لاگو ہوگی۔ یعنی اگر کسی ملازم کی 25 سال سروس مکمل ہو گئی لیکن عمر ابھی 52 سال ہے تو وہ ریٹائر نہیں ہو سکے گا، اسے 55 سال کی عمر مکمل ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔

اسی طرح جبری ریٹائرمنٹ (Compulsory Retirement) کے معاملے میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ 20 سال کی قابلِ شمار سروس مکمل ہونے کے بعد بعض حالات میں حکومت کسی ملازم کو جبری ریٹائر کر سکتی ہے یعنی کے پینشن کے لیے سروس کا 20 سال ہونا لازم ہوگا۔

بدعنوانی جیسے معاملات میں کارروائی بھی 20 سال سروس مکمل ہونے کے بعد کے تناظر میں دیکھی جائے گی۔

رولز کے باب نمبر 4 (Chapter IV) میں بھی تبدیلی کی گئی ہے تاکہ پینشن کی رقم کا تعین نئے قوانین کے مطابق کیا جا سکے واضح کیا گیا ہے کہ 25 سالہ سروس یا 55 سال کی عمر (جو بھی بعد میں ہو) پر لی گئی رضاکارانہ ریٹائرمنٹ اور 20 سالہ سروس پر ہونے والی جبری ریٹائرمنٹ، دونوں صورتوں میں پینشن کے فوائد نئے رولز کے تحت ہی ملیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

 Feb 24, 2026 01:58 PM |
بار بار عمرہ کرنے پر تنقید، معروف ٹک ٹاکر کا ردعمل وائرل

بار بار عمرہ کرنے پر تنقید، معروف ٹک ٹاکر کا ردعمل وائرل

Feb 24, 2026 12:48 PM |
عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

 Feb 24, 2026 12:25 PM |

متعلقہ

Express News

محسن نقوی اہم دورے پر اٹلی پہنچ گئے، تین ممالک کے وزرائے داخلہ سے ملاقات ہوگی

Express News

علی امین گنڈا پور کیخلاف گوشواروں اور اثاثوں میں تضاد کا کیس ڈی لسٹ

Express News

امیر قطر کی دعوت پر وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ نے طارق جہانگیری کو برطرف کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کردیا

Express News

کراچی سے متعلق وزرا کے بیانات وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا جائے، سندھ حکومت کا پی پی قیادت سے مطالبہ

Express News

ن لیگ عمران خان سے معاملات ٹھیک کرے وعدہ کرتا ہوں حکومت گرانے نہیں دینگے، راجا ناصر عباس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو