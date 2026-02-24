سیالکوٹ اسٹالینز کا اس وقت واحد مالک ہوں، حمزہ مجید

محمد شاہد کے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ محمد شاہد سمیت سب کو قانونی نوٹس بھجوا رہا ہوں، حمزہ مجید

محمد یوسف انجم February 24, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی ٹیم سیالکوٹ اسٹالینز کے مالک حمزہ مجید کا کہنا ہے کہ میں ٹیم کا اس وقت واحد مالک ہوں۔

قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حمزہ مجید نے بتایا کہ پارٹنرشپ کے لیے میں نے لوگوں پر اعتبار کیا اور بدلے میں  لوگوں نے دھوکہ دیا۔

انہوں نے کہا کہ بڈ کے موقع پر ایک پارٹنر ہمارے ساتھ تھے مگر دونوں کی سوچ الگ تھی۔

حمزہ مجید نے کہا کہ پہلے پارٹنر کے الگ ہونے کے بعد محمد شاہد صاحب سے پارٹنر شپ پر بات ہوئی۔ ان کے ساتھ صرف بات چیت ہوئی اور ان کی زبان پر اعتبار کیا۔ چند دن بعد محمد شاہد نے مجھے ایک پیمنٹ سلپ دی جو بعد میں جعلی نکلی، جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔

حمزہ مجید کے مطابق محمد شاہد کے تمام الزامات بے بنیاد ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ محمد شاہد سمیت سب کو قانونی نوٹس بھجوا رہا ہوں۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ وسیم اکرم ہمارے ہیرو ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ان کو یقینی طور پر ٹیم کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے۔

حمزہ مجید نے بتایا کہ کامل خان کو کرکٹ کی نالج ہونے کی وجہ سے کرکٹ معاملات دیکھنے کی ذمہ داری سونپی تھی۔

حمزہ مجید کے مطابق سیالکوٹ اسٹالینز کا صرف فیس بک اور ایکس کا پیج آفیشل ہے، باقی تمام واٹس گروپ خود ساختہ ہیں، ہم نے ابھی تک کسی کو اپنا ترجمان نہیں بنایا، چند دنوں میں اس کا بھی اعلان کردیں گے۔
