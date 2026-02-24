لاہور؛ نر ہرن کے حملے میں دو کم عمر ہرن ہلاک

واقعہ پارک کے ایک انکلوژر میں پیش آیا جہاں ہرن رکھے گئے تھے

آصف محمود February 24, 2026
لاہور کے باغ جناح میں ایک نر ہرن کے حملے کے نتیجے میں دو کم عمر مادہ ہرن ہلاک ہوگئیں۔

واقعہ پارک کے ایک انکلوژر میں پیش آیا جہاں ہرن رکھے گئے تھے۔

حکام کے مطابق نر ہرن نے اچانک حملہ کرکے کم عمر مادہ ہرنوں کو زخمی کر دیا تھا، زخمی ہرنوں کو فوری طور پر علیحدہ کرکے ان کی مرہم پٹی کی گئی۔

انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طبی امداد فراہم کرنے کے باوجود دونوں مادہ ہرن جانبر نہ ہوسکیں اور دم توڑ گئیں۔

واقعے کے بعد احتیاطی اقدام کے طور پر باقی ہرنوں کو نر ہرن سے الگ کر دیا گیا ہے تاکہ مزید کسی نقصان سے بچا جا سکے۔

پراجیکٹ ڈائریکٹر باغ جناح جلیل احمد نے بتایا کہ ہرنوں کی موت کی حتمی وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی سامنے آسکے گی۔
