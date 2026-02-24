ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان کیخلاف میچ میں انگلینڈ 4 اسپنرز کو میدان میں اتارے گا

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 میں پاکستان اور انگلینڈ آج سپر ایٹ مرحلے کے اہم میچ میں پالیکیلے میں مدمقابل آئیں گے۔
انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف میچ کے لیے 4 اسپنرز پر مشتمل منفرد حکمت عملی اپنائی ہے، اسی پلاننگ نے ٹیم کو سری لنکا میں نمایاں کامیابیاں دلائی تھیں۔
تجربہ کار لیگ اسپنر عادل رشید کے ساتھ آف اسپنر ول جیکس، لیفٹ آرم اسپنر لیام ڈاسن اور نوجوان آل راؤنڈر جیکب بیتھل ٹیم میں شامل ہیں۔
پالیکیلے انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں انگلینڈ کے اسپنرز نے چار میچز میں 24 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں اور ان کی مجموعی اکانومی 5.81 رہی ہے۔
ول جیکس اور عادل رشید نے 7، 7، لیام ڈاسن نے 6 جبکہ بیتھل نے چار وکٹیں حاصل کیں۔
سری لنکا کے خلاف حالیہ میچ میں ول جیکس نے پاور پلے میں تین وکٹیں لے کر حریف بیٹنگ لائن کو ابتداء میں ہی دباؤ میں ڈال دیا تھا۔
ڈاسن کا کہنا ہے کہ مختلف طرز کے اسپنرز ہونا ٹیم کی کامیابی کی بڑی وجہ ہے، پاکستان کے خلاف اگلے میچ میں پچ بہتر ہو سکتی ہے جس کے مطابق حکمت عملی ترتیب دی جائے گی۔