ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: شاہد آفریدی نے انگلینڈ کیخلاف پلیئنگ الیون سے اپنے داماد کو نکال دیا

کھلاڑیوں کو چاہیے کہ وہ ذاتی کارکردگی سے بڑھ کر ٹیم کے مفاد کو ترجیح دیں، شاہد آفریدی

اسپورٹس ڈیسک February 24, 2026
facebook whatsup

انگلینڈ کیخلاف ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے اہم میچ میں شاہد آفریدی نے قومی پلیئنگ الیون سے اپنے داماد کو ہی نکال دیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں شاہد آفریدی نے کہا کہ آج کا دن اتحاد اور یکجہتی کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ انگلینڈ کے خلاف اہم مقابلہ درپیش ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ میچ ٹیم کے لیے نہایت فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے اور کامیابی کا دارومدار مشترکہ اعتماد، مضبوط اعصاب اور مکمل عزم پر ہوگا۔

شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کو چاہیے کہ وہ ذاتی کارکردگی سے بڑھ کر ٹیم کے مفاد کو ترجیح دیں۔

شاہد آفریدی نے انگلینڈ کے خلاف اپنی پلیئنگ الیون کا بھی بتایا جس میں انہوں نے بابر کو بطور اوپنر رکھا ہے۔

پلیئنگ الیون:

بابراعظم، صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، سلمان علی آغا، فخر زمان، عثمان خان، فہیم اشرف، نسیم شاہ، ابرار احمد، سلمان مرزا، عثمان طارق

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

 Feb 24, 2026 01:58 PM |
بار بار عمرہ کرنے پر تنقید، معروف ٹک ٹاکر کا ردعمل وائرل

بار بار عمرہ کرنے پر تنقید، معروف ٹک ٹاکر کا ردعمل وائرل

Feb 24, 2026 12:48 PM |
عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

 Feb 24, 2026 12:25 PM |

متعلقہ

Express News

پی ایس ایل کی نئی فرنچائز سیالکوٹ اسٹالینز کے مالک کا ٹیم سے علیحدگی کا اعلان

Express News

سپر ایٹ مرحلہ: ویسٹ انڈیز نے زمبابوے کو 107 رنز سے شکست دیدی

Express News

رمضان ٹرانسمیشن میں لائیو کالر نے مولانا سے بابر اعظم کو ٹیم سے نکالنے کا وظیفہ پوچھ لیا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: جوفرا آرچر جیسے بولرز پاکستان میں بہت ہیں، صاحبزادہ فرحان

Express News

عماد وسیم نے سابقہ اہلیہ کو قانونی نوٹس ارسال کردیا

Express News

بھارتی کرکٹر ہاردک پانڈیا کا علیحدگی کے باوجود سابقہ اہلیہ اور بیٹے کےلیے قیمتی تحفہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو