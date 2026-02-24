انگلینڈ کیخلاف ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے اہم میچ میں شاہد آفریدی نے قومی پلیئنگ الیون سے اپنے داماد کو ہی نکال دیا۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں شاہد آفریدی نے کہا کہ آج کا دن اتحاد اور یکجہتی کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ انگلینڈ کے خلاف اہم مقابلہ درپیش ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ میچ ٹیم کے لیے نہایت فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے اور کامیابی کا دارومدار مشترکہ اعتماد، مضبوط اعصاب اور مکمل عزم پر ہوگا۔
شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کو چاہیے کہ وہ ذاتی کارکردگی سے بڑھ کر ٹیم کے مفاد کو ترجیح دیں۔
شاہد آفریدی نے انگلینڈ کے خلاف اپنی پلیئنگ الیون کا بھی بتایا جس میں انہوں نے بابر کو بطور اوپنر رکھا ہے۔
پلیئنگ الیون:
بابراعظم، صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، سلمان علی آغا، فخر زمان، عثمان خان، فہیم اشرف، نسیم شاہ، ابرار احمد، سلمان مرزا، عثمان طارق