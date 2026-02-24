امریکا کے پاس ایران پر لگاتار 5 دن تک خوفناک حملے کرنے کا ذخیرہ موجود ہے؛ اسرائیل

دنیا کا سب سے بڑا امریکی بحری بیڑہ ایران کی جانب گامزن ہے

ویب ڈیسک February 24, 2026
facebook whatsup
5
امریکا کے پاس ایران پر لگاتار 5 تک فضائی حملے کرنے کا ساز و سامان موجود ہے

امریکا نے ایران پر مبینہ حملے کی تیاریاں مکمل کرلی ہیں بحرالکاہل پر امریکی بحری بیڑہ اور پرتگال میں امریکی طیارے پوزیشنز سنبھالے ہوئے ہیں۔ 

برطانیہ کے معروف اخبار فنانشل ٹائمز سے گفتگو میں اسرائیلی انٹیلی جنس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اہم باتیں بتائیں۔

انھوں نے کہا کہ کو بتایا ہے کہ خطے میں امریکا بڑی فوجی طاقت جمع کررہا ہے اور اس کے پاس ایران پر لگاتار چار سے پانچ دن تک شدت تابڑ توڑ فضائی حملے کرنے کی استعداد موجود ہے۔

اسرائیلی عہدیدار کے مطابق امریکا خطے میں پہلے ہی دو طیارہ بردار بحری جہازوں سمیت بھاری عسکری قوت تعینات کر چکا ہے جو بلارکاوٹ ایک ہفتے تک جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

تاہم انھوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قوت زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے تک شدت کی کارروائیاں جاری رکھ سکتی ہے البتہ طویل المدتی اور بھرپور جنگی مہم چلانے کی سکت محدود ہے۔

رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اگر امریکا کی جانب سے ایران پر محدود اور قلیل المدتی حملے کیے گئے تو اس سے ایرانی قیادت کمزور ہونے کے بجائے مزید حوصلہ پکڑ سکتی ہے، جس کے نتیجے میں خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا امکان ہے۔

ادھر اس تناظر میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ کو 24 فروری 2026 کو یونان کے جزیرہ کریٹ میں واقع سوڈا بے پر لنگر انداز دیکھا گیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ واشنگٹن مشرقِ وسطیٰ میں کسی بھی ہنگامی صورتِ حال کے لیے اپنی فوجی موجودگی مضبوط رکھے ہوئے ہے۔

دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتنی فوجی قوت کی موجودگی کو بھی غنیمت جانتے ہیں انھوں نے دوٹوک انداز میں کہا کہ ایران سے وہ بآسانی جنگ جیت جائے گی جو جلد ہی ختم ہوجائے گی۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

 Feb 24, 2026 01:58 PM |
بار بار عمرہ کرنے پر تنقید، معروف ٹک ٹاکر کا ردعمل وائرل

بار بار عمرہ کرنے پر تنقید، معروف ٹک ٹاکر کا ردعمل وائرل

Feb 24, 2026 12:48 PM |
عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

 Feb 24, 2026 12:25 PM |

متعلقہ

Express News

نئی دہلی کی اسمبلی کو بم دھماکے سے اُڑانے کی دھمکی؛ سیکیورٹی افسران کی دوڑیں لگ گئیں

Express News

پیرو؛ سیلاب زدگان کو محفوظ مقام پر لے جانے والا فوجی ہیلی کاپٹر تباہ؛ 15 ہلاکتیں

Express News

جنگ مسلط کرنے اور جوہری مذاکرات پر دھونس دھمکی؛ ایران کا امریکا کو دندان شکن جواب

Express News

لندن؛ مسجد کے باہر چاقو حملے میں جاں بحق پاکستانی نوجوان کی شناخت ہوگئی

Express News

لندن؛ مسجد کے باہر چاقو حملے میں جاں بحق پاکستانی نوجوان کی شناخت ہوگئی

Express News

امریکی حملے کا خدشہ؛ بھارت کی ایران سے اپنے شہریوں کو فوری واپس آنے کی ہدایت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو