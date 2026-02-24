بدنام زمانہ جنسی اسکینڈل؛ گرفتاری کے بعد برطرف برطانوی سفیر ضمانت پر رہا

72 سالہ پیٹر مینڈیلسن نے عہدے سے برطرفی کے بعد ایوان بالا اور پارٹی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دیدیا تھا

ویب ڈیسک February 24, 2026
facebook whatsup
برطانیہ کے امریکا میں سفیر پیٹر میڈلسن کو جنسی اسکینڈل میں ملوث ہونے پر برطرف بھی کیا گیا تھا

برطانیہ میں بدنام زمانہ جنسی اسکینڈل ایک بار پھر سرخیوں میں آگیا جہاں شہزادے اینڈریو کی گرفتاری کے بعد ایک سینیئر سیاست دان اور سفیر کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق پیٹر مینڈیلسن امریکا میں بطور برطانوی سفیر تعینات رہے اور اسی دوران ان کے ایپسٹین سے گہرے روابط سامنے آئے تھے۔

گزشتہ برس جب یہ معاملات منظرِ عام پر آئے تو انھیں سفارتی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور تحقیقات شروع کی گئی تھیں۔

برطرفی کے فوری بعد پیٹر مینڈیلسن نے ایوانِ بالا کی رکنیت بھی چھوڑ دی تھی اور بعد ازاں اپنی جماعت لیبر پارٹی سے بھی استعفیٰ دے دیا تھا۔

ان پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ وزیرِ اعظم گورڈن براؤن کی حکومت میں بطور وزیر خدمات انجام دیتے ہوئے جیفری ایپسٹین کو حساس نوعیت کی سرکاری دستاویزات فراہم کرتے رہے۔

تحقیقات میں بدنامِ زمانہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین سے ان کے تعلقات سے متعلق ٹھوس شواہد ملنے پر آج انھیں باضابطہ گرفتار کرلیا گیا۔

برطانیہ کے سابق سفیر اور حکمراں جماعت کے سینئر سیاست دان پیٹر مینڈیلسن پر لندن پولیس نے ابتدائی الزام عہدے کے غلط استعمال کا لگایا گیا ہے۔

پولیس کے مطابق 72 سالہ پیٹر مینڈیلسن کو شام ساڑھے چار بجے گرفتار کیا گیا جب کہ رات گئے مزید تفتیش کے بعد انھیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔

یاد رہے کہ یہ گرفتاری اس وقت عمل میں آئی ہے جب چند روز قبل ایپسٹین اسکینڈل میں پرنس اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونزر کی گرفتاری اور بعد ازاں رہائی کی خبریں سامنے آئی تھیں۔

شاہ چارلس سوم کے چھوٹے بھائی پرنس اینڈریو پہلے ہی اس اسکینڈل کے باعث شدید عوامی اور عدالتی دباؤ کا سامنا کر چکے ہیں۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

 Feb 24, 2026 01:58 PM |
بار بار عمرہ کرنے پر تنقید، معروف ٹک ٹاکر کا ردعمل وائرل

بار بار عمرہ کرنے پر تنقید، معروف ٹک ٹاکر کا ردعمل وائرل

Feb 24, 2026 12:48 PM |
عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

 Feb 24, 2026 12:25 PM |

متعلقہ

Express News

نئی دہلی کی اسمبلی کو بم دھماکے سے اُڑانے کی دھمکی؛ سیکیورٹی افسران کی دوڑیں لگ گئیں

Express News

پیرو؛ سیلاب زدگان کو محفوظ مقام پر لے جانے والا فوجی ہیلی کاپٹر تباہ؛ 15 ہلاکتیں

Express News

جنگ مسلط کرنے اور جوہری مذاکرات پر دھونس دھمکی؛ ایران کا امریکا کو دندان شکن جواب

Express News

لندن؛ مسجد کے باہر چاقو حملے میں جاں بحق پاکستانی نوجوان کی شناخت ہوگئی

Express News

لندن؛ مسجد کے باہر چاقو حملے میں جاں بحق پاکستانی نوجوان کی شناخت ہوگئی

Express News

امریکی حملے کا خدشہ؛ بھارت کی ایران سے اپنے شہریوں کو فوری واپس آنے کی ہدایت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو