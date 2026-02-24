ایک اور حادثہ؛ بھارت کا ہیلی کاپٹر سمندر میں گر گیا؛ 7 افراد سوار تھے

گزشتہ روز بھارتی طیارہ طبی مشن پر جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوگیا تھا

ویب ڈیسک February 24, 2026
facebook whatsup
7
گزشتہ بھارت کا ایئرایمبولینس طیارہ تباہ ہوگیا تھا جس میں 7 ہلاکتیں ہوئی تھیں

بھارت میں گزشتہ روز ایک ایئر ایمبولینس طیارہ حادثے میں 7 افراد ہلاک ہوگئے تھے اور آج ایک ہیلی کاپٹر سمندر برد ہوگیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق تازہ واقعہ انڈمان و نکوبار جزائر کے قریب پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر میں دو عملے کے ارکان اور پانچ مسافر سوار تھے، جن میں ایک بچہ بھی شامل تھا۔

سرکاری ہیلی کاپٹر سروس کمپنی کے زیرِ انتظام ہیلی کاپٹر نے صبح تقریباً 8 بج کر 45 منٹ پر سری وجیا پورم سے مایابندر کے لیے پرواز بھری تھے۔

تاہم پرواز کے دوران صبح تقریباً 9 بج کر 30 منٹ پر ہیلی کاپٹر میں اچانک فنی خرابی پیدا ہو گئی جب وہ سمندر کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔

بھارتی ایوی ایشن نے دعویٰ کیا کہ پائلٹ نے مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انڈمان و نکوبار جزائر کے قریب سمندر میں بحفاظت کریش لینڈنگ کی۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بروقت ریسکیو آپریشن کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں سوار تمام سات افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔

تمام افراد کو ابتدائی طبی معائنے کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ خوش قسمتی سے کسی بھی فرد کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔

بھارتی سول ایوی ایشن کے سینئر حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ممکنہ تکنیکی خرابی کے باعث پائلٹ نے پانی پر ہنگامی مگر کنٹرولڈ لینڈنگ کا فیصلہ کیا۔

تاہم واقعے کی حتمی وجوہات جاننے کے لیے باضابطہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ بھارت میں حالیہ عرصے کے دوران فضائی حادثات کے متعدد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

 Feb 24, 2026 01:58 PM |
بار بار عمرہ کرنے پر تنقید، معروف ٹک ٹاکر کا ردعمل وائرل

بار بار عمرہ کرنے پر تنقید، معروف ٹک ٹاکر کا ردعمل وائرل

Feb 24, 2026 12:48 PM |
عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

 Feb 24, 2026 12:25 PM |

متعلقہ

Express News

نئی دہلی کی اسمبلی کو بم دھماکے سے اُڑانے کی دھمکی؛ سیکیورٹی افسران کی دوڑیں لگ گئیں

Express News

پیرو؛ سیلاب زدگان کو محفوظ مقام پر لے جانے والا فوجی ہیلی کاپٹر تباہ؛ 15 ہلاکتیں

Express News

جنگ مسلط کرنے اور جوہری مذاکرات پر دھونس دھمکی؛ ایران کا امریکا کو دندان شکن جواب

Express News

لندن؛ مسجد کے باہر چاقو حملے میں جاں بحق پاکستانی نوجوان کی شناخت ہوگئی

Express News

لندن؛ مسجد کے باہر چاقو حملے میں جاں بحق پاکستانی نوجوان کی شناخت ہوگئی

Express News

امریکی حملے کا خدشہ؛ بھارت کی ایران سے اپنے شہریوں کو فوری واپس آنے کی ہدایت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو