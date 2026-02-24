پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی کی چوہدری شجاعت سے ملاقات، سیاسی صورتحال پر گفتگو

ملاقات کے موقع پر پنجاب کے وزیر صنعت و تجارت چوہدری شافع حسین بھی موجود تھے

محمد الیاس February 24, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
لاہور:

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رکن قومی اسمبلی ریاض فتیانہ نے پاکستان مسلم لیگ کے صدر چوہدری شجاعت حسین سے ملاقات کی جہاں ملک کی سیاسی صورت حال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ریاض فتیانہ کی چوہدری شجاعت حسین سے ملاقات کے موقع پر پنجاب کے وزیر صنعت و تجارت چوہدری شافع حسین بھی موجود تھے، ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورت حال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔

ریاض فتیانہ نے بتایا کہ سابق وزیر اعظم چوہدری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی، ان سے دیرینہ تعلقات اور احترام کا رشتہ موجود ہے، چوہدری شجاعت حسین ایک مدبر سیاست دان اور درد دل رکھنے والے انسان ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم نے ملک کی تعمیر، ترقی اور استحکام میں لازوال کردار ادا کیا، انہوں نے ہمیشہ رواداری اور برداشت کی سیاست کو فروغ دیا۔

چوہدری شجاعت حسین نے کہا کہ حکومتی کاوشوں سے ملک معاشی استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے، پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوش حالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے۔

سابق وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کے تمام سول اور عسکری ادارے ملک کی ترقی اور خوش حالی کے لیے کوشاں ہیں، وقت کا تقاضا ہے کہ ہر ایک ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے۔

اس موقع پر صوبائی وزیر صنعت و تجارت چوہدری شافع حسین نے پنجاب میں سرمایہ کاری کے فروغ اور محکمہ اوقاف میں کی گئیں اصلاحات کے بارے میں آگاہ کیا۔

صوبائی وزیر نے بتایا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں حکومت نے سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول یقینی بنایا ہے، حکومتی اقدامات اور مؤثر حکمت عملی کے باعث پنجاب میں اربوں روپے کی نئی غیر ملکی سرمایہ کاری آئی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام مساجد اور مزارات کی تزئین و آرائش کا بڑا پروگرام تیزی سے جاری ہے، محکمہ اوقاف کے امور میں مزید شفافیت لانے کے لیے کمپیوٹرائزیشن کا عمل جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

 Feb 24, 2026 01:58 PM |
بار بار عمرہ کرنے پر تنقید، معروف ٹک ٹاکر کا ردعمل وائرل

بار بار عمرہ کرنے پر تنقید، معروف ٹک ٹاکر کا ردعمل وائرل

Feb 24, 2026 12:48 PM |
عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

 Feb 24, 2026 12:25 PM |

متعلقہ

Express News

محسن نقوی اہم دورے پر اٹلی پہنچ گئے، تین ممالک کے وزرائے داخلہ سے ملاقات ہوگی

Express News

علی امین گنڈا پور کیخلاف گوشواروں اور اثاثوں میں تضاد کا کیس ڈی لسٹ

Express News

امیر قطر کی دعوت پر وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ نے طارق جہانگیری کو برطرف کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کردیا

Express News

کراچی سے متعلق وزرا کے بیانات وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا جائے، سندھ حکومت کا پی پی قیادت سے مطالبہ

Express News

ن لیگ عمران خان سے معاملات ٹھیک کرے وعدہ کرتا ہوں حکومت گرانے نہیں دینگے، راجا ناصر عباس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو