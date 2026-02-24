دبئی اور شارجہ ایسے جاتا ہوں جیسے لانڈھی یا کورنگی جانا ہو، حنیف راجہ

معین اختر، عمر شریف اور فرید خان میرے محسن ہیں، اداکار حنیف راجہ

ویب ڈیسک February 24, 2026
facebook whatsup
معین اختر، عمر شریف اور فرید خان میرے محسن ہیں، حنیف راجہ

عالمی شہرت یافتہ کامیڈین حنیف راجہ نے کہا کہ وہ دنیا کے بہت سے ممالک گھوم چکے ہیں، دبئی اور شارجہ ویسے ہیں جیسے لانڈھی یا کورنگی جانا ہو۔

ان خیالات کا اظہار اداکار حنیف راجہ نے نجی اخبار کے ڈیجیٹل میڈیا سے گفتگو میں کیا۔ انھوں نے اپنے کیریئر کے نشیب وفراز پر بھی کھل کر بات کی۔

حنیف راجہ نے بتایا کہ کیریئر کا آغاز ڈائجسٹوں میں اسکیچ بنانے سے کیا اور ایک وقت میں ڈائجسٹ کے دفتر میں بھی کام کیا۔

ان کے بقول شہرت اور مقبولیت شادی بیاہ کے پروگراموں میں پرفارم کرنے سے ملی جہاں  وہ اسٹینڈ اپ کامیڈی کیا کرتے تھے۔

حنیف راجہ نے بتایا کہ سب سے پہلے فرید خان نے میری رہنمائی کی اور کمرشل شوز کی طرف توجہ دلائی اس طرح میں نے اسٹیج ڈراموں کی دنیا میں قدم رکھا۔

اداکار حنیف راجہ نے معین اختر اور عمر شریف کے ساتھ کام کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہوئے کہا کہ عمر شریف دوسروں کے درد کو سمجھنے والے عظیم انسان تھے جب کہ معین اختر نے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر کے بین الاقوامی شناخت دلائی۔

ان کے بقول اسٹیج کی دنیا میں انھیں شہرت 90 کی دہائی میں ذوالقرنین حیدر کے ڈراموں سے ملی جس میں لیاقت سولجر، شہزاد رضا، اور علی اعجاز بھی ساتھ تھے۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دبئی اور شارجہ ایسے جاتا ہوں جیسے لانڈھی یا کورنگی جانا ہو، حنیف راجہ

دبئی اور شارجہ ایسے جاتا ہوں جیسے لانڈھی یا کورنگی جانا ہو، حنیف راجہ

Feb 24, 2026 11:39 PM |
سب سے زیادہ سبسکرائبرز رکھنے والے یوٹیوبر پُراسرار بیماری میں مبتلا

سب سے زیادہ سبسکرائبرز رکھنے والے یوٹیوبر پُراسرار بیماری میں مبتلا

Feb 24, 2026 10:15 PM |
شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

 Feb 24, 2026 01:58 PM |

متعلقہ

Express News

دبئی اور شارجہ ایسے جاتا ہوں جیسے لانڈھی یا کورنگی جانا ہو، حنیف راجہ

Express News

سب سے زیادہ سبسکرائبرز رکھنے والے یوٹیوبر پُراسرار بیماری میں مبتلا

Express News

شوہر کا ڈاکٹر نبیہا پر مشکوک فطرت کا الزام، پرانا کلپ وائرل

Express News

بار بار عمرہ کرنے پر تنقید، معروف ٹک ٹاکر کا ردعمل وائرل

Express News

عتیقہ اوڈھو 2، 4 سرجریز کروالیں تو ان کا ہیرو بن جاؤں گا، فہد مصطفیٰ

Express News

پہلے پیار ہوا اور پھر نکاح کیا، 60 سالہ حکیم نے اپنی محبت کی داستان سنادی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو