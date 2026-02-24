کراچی، سپاری کلنگ کی منصوبہ بندی ناکام، میڈیکل اسٹور ملازم اور شوٹر گرفتار

گرفتار ملزمان کے اعترافی ویڈیو بیان ایکسپریس نیوز کو موصول

محمد شاہ میر خان February 25, 2026
کراچی:

شہر قائد کے علاقے پاک کالونی پولیس نے ایک خطرناک سپاری کلنگ کی واردات ناکام بنا دی اور میڈیکل اسٹور کے ملازم یونس سمیت شوٹر عثمان منظور کو گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے سنسنی خیز انکشافات کیے۔

ملزم یونس نے بتایا کہ اس نے 17 سالہ ماہر نشانے باز عثمان منظور کو 5 لاکھ روپے کی سپاری دی تھی تاکہ سائٹ بی شیرشاہ کے مقامی کلینک کے ڈاکٹر عبداللہ کو نشانہ بنایا جائے۔

Express News

کراچی: ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث لیاری یو سی 3 کا کونسلر گرفتار

پولیس کے مطابق ڈاکٹر عبداللہ رات گیارہ بجے کلینک بند کرنے کے بعد پیدل رہائش گاہ جاتے تھے اور ملزم عثمان کو انہیں اسی راستے میں ٹارگٹ کرنا تھا۔

یونس نے اعتراف کیا کہ ڈاکٹر عبداللہ سے اس کی دوائیوں کی ڈس کرپشن اور کاروباری رنجش تھی کیونکہ ڈاکٹر مریضوں کو اس کے اسٹور کے بجائے دیگر جگہ سے دوائی خریدنے کی ترغیب دیتے تھے۔

گرفتار ملزمان کے اعترافی ویڈیو بیان ایکسپریس نیوز کو موصول ہوا، اور پولیس نے دونوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے۔
