آئی سی سی کی پری سیڈنگ ورلڈکپ میں سرپرائز بن گئی

اس بار بھی سپر 8 راؤنڈ کے لیے پہلے سے ہی تصور کر لیا گیا تھا کہ ٹاپ 8 ٹیمیں ہی اگلے راؤنڈ میں جائیں گی

اسپورٹس ڈیسک February 25, 2026
انٹر نیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کی پری سیڈنگ حالیہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سرپرائز بن گئی۔

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کبھی بھی ڈراز نہیں کیے، ہمیشہ پریس ریلیز کے ذریعے گروپس کا اعلان کر دیا جاتا ہے، ٹیموں کی تقسیم کے حوالے سے کوئی وضاحت بھی نہیں کی جاتی، اسی طرح ہر بار پاکستان اور بھارت کو ایک ہی گروپ میں شامل کیا جاتا ہے۔

اس بار بھی سپر 8 راؤنڈ کے لیے آئی سی سی نے پہلے سے ہی تصور کرلیا تھا کہ ٹاپ 8 ٹیمیں ہی اگلے راؤنڈ میں جائیں گی، مگر زمبابوے نے آسٹریلیا کی جگہ رواں راؤنڈ میں جگہ بنا لی۔

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: آسٹریلیا اور آئرلینڈ ایونٹ سے باہر، زمبابوے سپر ایٹ میں پہنچ گیا

اس طرح آئی سی سی نے جو پری سیڈنگ کی اس کے تحت جب ٹیموں کو گروپ ون اور گروپ ٹو میں شامل کیا گیا تو حیران کن طور پر اپنے اپنے گروپس کی ٹاپ ٹیمیں گروپ ون جبکہ دوسرے نمبر پر رہنے والی ٹیمیں گروپ 2 میں شامل ہوگئیں۔

آئی سی سی کا پری سیڈنگ کے حوالے سے موقف ہے کہ اس سے شائقین کو بہتر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ٹیمیں کب کہاں کھیلیں گی، اس سے انھیں اپنا سفری پروگرام فائنل کرنے میں مدد ملتی ہے۔
