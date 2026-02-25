ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بھارت کو بڑا جھٹکا، اہم کھلاڑی فیملی ایمرجنسی کے باعث ٹیم کو چھوڑ گئے

سپر ایٹ مرحلے کے پہلے میچ میں جنوبی افریقا کے خلاف 76 رنز کی شکست میں وہ کھاتہ نہ کھول سکے تھے

اسپورٹس ڈیسک February 25, 2026
facebook whatsup

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کے سپر ایٹ مرحلے میں مشکلات کا شکار بھارت کو بڑا جھٹکا لگ گیا۔

تفصیلات کے بھارتی بیٹر رنکو سنگھ فیملی ایمرجنسی کے سبب ٹیم کو چھوڑ کر گھر چلے گئے ہیں۔

جمعرات کو زمبابوے کے خلاف سپر ایٹ مرحلے کے میچ میں ان کی شرکت مشکوک ہے، وہ گزشتہ روز ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں ٹیم کے پریکٹس سیشن میں بھی شریک نہیں ہوئے۔

حالیہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں رنکو کی فارم متاثر کن نہیں رہی، انہوں نے گروپ مرحلے میں 6، 1، 11 اور 6 رنز بنائے تھے جن میں سے آخری دو اننگز میں وہ ناٹ آؤٹ رہے تھے۔

سپر ایٹ مرحلے کے پہلے میچ میں جنوبی افریقا کے خلاف 76 رنز کی شکست میں وہ کھاتہ بھی نہ کھول سکے تھے، ان کی عدم دستیابی پر سنجو سیمسن اور اکشر پٹیل متبادل آپشنز ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

تابش ہاشمی کے پروگرام میں ایسا کیا ہوا؟ اداکارہ روتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر چلی گئیں

تابش ہاشمی کے پروگرام میں ایسا کیا ہوا؟ اداکارہ روتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر چلی گئیں

 Feb 25, 2026 12:33 PM |
فضا علی کا ڈاکٹر نبیہا کیساتھ پروگرام اسکرپٹڈ نکلا، خفیہ آڈیو لیک

فضا علی کا ڈاکٹر نبیہا کیساتھ پروگرام اسکرپٹڈ نکلا، خفیہ آڈیو لیک

Feb 25, 2026 11:06 AM |
دبئی اور شارجہ ایسے جاتا ہوں جیسے لانڈھی یا کورنگی جانا ہو، حنیف راجہ

دبئی اور شارجہ ایسے جاتا ہوں جیسے لانڈھی یا کورنگی جانا ہو، حنیف راجہ

Feb 24, 2026 11:39 PM |

متعلقہ

Express News

شاہین شاہ آفریدی کا ٹی20 کرکٹ میں پاکستان کیلئے ریکارڈ

Express News

اطالوی کرکٹ بورڈ جنسی ہراسانی کے الزامات کی زد میں

Express News

پشاور کو قومی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی میزبانی مل گئی

Express News

سپر ایٹ مرحلہ: انگلینڈ نے پاکستان کو شکست دیکر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: شاہد آفریدی نے انگلینڈ کیخلاف پلیئنگ الیون سے اپنے داماد کو نکال دیا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان کیخلاف میچ میں انگلینڈ 4 اسپنرز کو میدان میں اتارے گا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو