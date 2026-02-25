کراچی میں موسم گرم ہونے لگا، درجہ حرارت بڑھنے کی پیشگوئی

مسلسل دھوپ رہنے کے سبب دن کے وقت درجہ حرارت میں اضافہ اور حدت محسوس کی جا سکتی ہے

آفتاب خان February 25, 2026
facebook whatsup

کراچی میں رواں سیزن سردیوں کا موسم مختصر رہا اور اب محکمہ موسمیات نے شہر میں درجہ حرارت بڑھنے کی پیش گوئی کر دی ہے۔

محکمہ موسمیات کی ارلی وارننگ پیش گوئی کے مطابق اگلے 3 روز کے دوران کراچی میں زیادہ تر دھوپ رہنے کا امکان ہے۔

مسلسل دھوپ رہنے کے سبب دن کے وقت درجہ حرارت میں اضافہ اور حدت محسوس کی جا سکتی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی میں صبح کے وقت دھند، حد نگاہ متاثر

شہر میں آج زیادہ سے زیادہ پارہ 35 ڈگری تک تجاوز کر سکتا ہے جبکہ جمعرات اور جمعہ کو بالترتیب 34 اور 33 ڈگری ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری تک رہنے کی توقع ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ راتیں خنک رہنے کا امکان ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

تابش ہاشمی کے پروگرام میں ایسا کیا ہوا؟ اداکارہ روتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر چلی گئیں

تابش ہاشمی کے پروگرام میں ایسا کیا ہوا؟ اداکارہ روتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر چلی گئیں

 Feb 25, 2026 12:33 PM |
فضا علی کا ڈاکٹر نبیہا کیساتھ پروگرام اسکرپٹڈ نکلا، خفیہ آڈیو لیک

فضا علی کا ڈاکٹر نبیہا کیساتھ پروگرام اسکرپٹڈ نکلا، خفیہ آڈیو لیک

Feb 25, 2026 11:06 AM |
دبئی اور شارجہ ایسے جاتا ہوں جیسے لانڈھی یا کورنگی جانا ہو، حنیف راجہ

دبئی اور شارجہ ایسے جاتا ہوں جیسے لانڈھی یا کورنگی جانا ہو، حنیف راجہ

Feb 24, 2026 11:39 PM |

متعلقہ

Express News

ملتان شہر میں پولیس کا بڑا سرچ آپریشن، سیکڑوں افراد کی چیکنگ، 8 افراد گرفتار

Express News

سانحہ گل پلازہ تحقیقات؛ جوڈیشل کمیشن کی سماعت، عینی شاہدین و متاثرین طلب

Express News

پاکستان کا افغان طالبان رجیم کی اعلانیہ جنگ کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ

Express News

کراچی ایئرپورٹ میں کارروائی؛ جعلی شناخت پر سفر کرنے والا مسافر گرفتار

Express News

بھکر میں چیک پوسٹ پر خودکش حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید

Express News

امیر قطر نے وزیراعظم کی دورۂ پاکستان کی دعوت قبول کرلی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو